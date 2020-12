Auf der Insel Maadhoo gibt es in diesem Jahr einen schwimmenden Weihnachtsbaum, der vollständig aus recycelten Champagnerflaschen besteht und die Lagune beleuchtet. Der über 900 Meter hohe Weihnachtsbaum besteht aus über 2400 Flaschen und ist damit der höchste schwimmende Baum auf den Malediven.



Am 22. Dezember wurden mit einer große Beleuchtungszeremonie die Weihnachtsfeierlichkeiten eingeläutet. Der Weihnachtsmann besucht die Insel natürlich auch wie in jedem Jahr. Es werden gemeinsam Weihnachtskarten gebastelt und es finden Aktivitäten von Kajakrennen bis hin zu Sunrise Yoga statt. Es ist für jeden etwas dabei bis hin zu einer großen Feier am Neujahrstag.

