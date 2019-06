Pressemitteilung BoxID: 755738 (THE MULIA)

Neu: Wellness Frühstück zum Sonnenaufgang und Champagner & Kaviar Set der Extraklasse zum Sonnenuntergang

The Mulia, Bali offeriert ab sofort in seinen 111 Luxus Suiten exklusive "Suite Life"-Angebote!

Das mehrfach ausgezeichnete The Mulia, direkt am Nusa Dua Beach auf Bali gelegen, versüßt den Gästen der 111 Luxussuiten den Aufenthalt ab sofort mit den „Suite Life“-Extras zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zu den Gästen der Luxussuiten mit Traumausblicken auf den azurblauen Indischen Ozean und den bekannten Greger Tempel zählten bereits Stars wie Oscar Preisträgerin Lupita Nyong'o; die US- Designerin und Schauspielerin Kristin Cavallari; der ehemalige US-Präsident Barak Obama; die britische Sängerin und Songwriterin Leona Lewis; die US-amerikanische Schauspielerin Kate Bosworth; die US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Rapperin und Schauspielerin Fergie und viele mehr.



Wellness Frühstück der Extraklasse und mehr zum Sonnenaufgang

Der Ausblick auf den Sonnenaufgang mit seinem violetten Morgenhimmel auf das Meer und dem Oasis Pool - einem der längsten Infinity-Pools auf Bali - ist schon spektakulär, aber mit dem extra Suite-Life Frühstückserlebnis wird er zum Ereignis. Zur Auswahl stehen Frühstücksvariationen für jeden Geschmack - vom Wellnessfrühstück mit gesunden Super Food Smoothies, Natur Müslis und Obst bis hin zu opulentem Luxus Genießer Frühstück.



Champagner & Kaviar Set für den ultimativen Genuss zum Sonnenuntergang

Das Luxusset mit Kaviar & Champagner wird in der Suite auf Wunsch zum Sonnenuntergang direkt am Jacuzzi mit Meerblick serviert. Zusätzlich kommen die Suiten Gäste während ihres Aufenthalts in The Mulia, Bali in den Genuss von zahlreichen kostenlosen luxuriösen Vorteilen, wie z. B. dem persönlichen Butler Service und Cocktails und Snacks zur Happy Hour in einer exklusiven Lounge, um nur einige zu nennen.



Hotelinformationen unter:

Webseite: www.themulia.com

E-Mail: reservation@themulia.com

F: (62 361) 301 7777

