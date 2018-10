Die Siegesserie von "The Mulia Bali" kennt kein Ende! - nun folgt der READERS CHOICE AWARD 2018 des "Condé Nast Traveler"!

18.10.18

Der Condé Nast Traveler veröffentlichte jüngst die Ergebnisse des 31. Reader’s Choice Awards und THE MULIA & MULIA VILLAS – NUSA DUA, BALI belegt nicht nur Platz 18 der besten Resorts der Welt sondern auch Platz 5 der Top Resorts in Asien, während MULIA RESORT den 17ten Platz der Top Resorts in Asien einnimmt! Diese Prämierungen sind der vorläufige Höhepunkt einer Reihe großer Auszeichnungen, die das Resort im Jahre 2018 bereits erreichte.



Die vergangenen sechs Jahre sind für THE MULIA & MULIA VILLAS – NUSA DUA, BALI eine einzige Erfolgsgeschichte. Seit der großen Eröffnung das Luxusresorts im Jahr 2012, wurde es von Condé Nast Traveler-Redakteuren und -Lesern aus der ganzen Welt mit einer unglaublichen Zahl von inzwischen zwölf Preisen ausgezeichnet. Bereits im Jahr 2014 kürten die Leser von Condé Nast Traveler USA THE MULIA & MULIA VILLAS – NUSA DUA, BALI zum schönsten Beach Resort weltweit sowie zu einem der „Top 3 Hotels und Resorts“ der Welt. Auch auf der „Hot List“ des Verlages, der die besten und innovativsten Hotels weltweit listet, steht THE MULIA ganz oben. Die Siegesserie setzt sich sogar über die USA hinaus bis nach Großbritannien, Russland und China fort – denn das Gespür des Resorts für wahren Luxus geht über Ländergrenzen weit hinaus. Dass THE MULIA auch im Jahre 2016 auf der „Gold List“ der internationalen Lieblingshotels des Traveler steht und 2017 zu einem der besten Resorts in ganz Asien gekürt wurde, ist natürlich keine Überraschung.



Fast eine halbe Million Condé Nast Traveler-Leser reichten eine rekordbrechende Anzahl an Bewertungen ein, die es möglich machte, eine umfassende Momentaufnahme davon zu erstellen, wohin und wie wir heutzutage reisen.



THE MULIA & MULIA VILLAS – NUSA DUA, BALI ist ein Ort, an dem jeder absolute Glückseligkeit findet: Erkunden Sie die eindrucksvolle Küste, die Nusa Dua umgibt, und genießen Sie einen Moment der Ruhe inmitten atemberaubender Landschaften, während Sie die Perfektion dieser faszinierenden Augenblicke auf sich wirken lassen. Entfliehen Sie dem Alltag und verwöhnen Sie sich mit herrlicher Natur, die Sie so nirgendwo auf der Welt finden können. Mehr Informationen unter www.themulia.com.



Über Condé Nast Traveler



Als gnadenlos ehrliches Sprachrohr der gesamten Reise-Community ist der Condé Nast Traveler gleichermaßen die Bibel und Muse des Weltbürgers, da er, stets am Puls der Zeit, sowohl verlockende Inspiration als auch tiefgehende Informationen bietet. Diese Qualitäten machen ihn im Bereich des Tourismus zum berühmtesten und angesehensten Magazin auf dem Markt. Seine inzwischen 30-jährige Geschichte ist geprägt von sechs Siegen und unglaublichen 26 Nominierungen im Rahmen der „National Magazine Awards“. Nicht umsonst wurde auch sein Werbeagent Pilar Guzmán im Jahre 2014 zum „Editor of the Year“ ernannt und im Jahre 2015 gewann CNTraveler.com drei „Webby Awards“. Mehr Informationen finden Sie unter www.cntraveler.com.



