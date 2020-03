Pressemitteilung BoxID: 789534 (The Florida Keys & Key West)

Unter Palmen: In den Florida Keys hat das Luxusresort Little Palm Island wieder geöffnet

Nach einer vollständigen Neugestaltung und Renovierung empfängt mit dem luxuriösen Little Palm Island Resort & Spa auf Little Torch Key ab Mitte März eine der schönsten Unterkünfte der Florida Keys wieder Gäste. Das nur für Erwachsene zugängliche Resort ist Teil der Noble House Hotels & Resorts und verfügt über 30 Bungalow-Suiten im britischen Kolonialstil mit Strohdach, die bis zu 60 Gäste beherbergen können, und ist nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar. Jede Suite hat ein privates Sonnendeck sowie eine Außendusche oder eine Kupferwanne. „Wir haben viel Sorgfalt in die Modernisierung von Little Palm Island investiert, um die von den Gästen geliebte Atmosphäre beizubehalten und gleichzeitig anspruchsvolle neue Designelemente und Annehmlichkeiten einzuführen“, sagt Hotelmanager Kevin Geanides. „Wir freuen uns auch, 50 Prozent unserer alten Belegschaft wieder willkommen zu heißen“.



Die beiden großen Island Premier Suiten sind ideal für Hochzeitsreisende geeignet und gehören zu den exklusivsten Unterkünften in den Florida Keys. Zu ihnen zählen unter anderem jeweils eine private Feuerstelle und ein Himmelbett. Die beiden Island Grand Suiten sind mit Kristallkronleuchtern und einer großen Badewanne ausgestattet. Gäste werden mit dem Rum-Kokosnuss Cocktail Gumby Slumber empfangen – eine hauseigene Kreation. Der Speisesaal ist durch eine 360-Grad-Bar geteilt und in der Küche zaubert Chefkoch Daniel Ganem aus Miami köstliche Speisen.



Mehr Informationen unter www.littlepalmisland.com.

