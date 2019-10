Pressemitteilung BoxID: 770380 (The Florida Keys & Key West)

Pan Am Suite oder vegane Boutique-Unterkunft

Auf den Florida Keys & Key West gibt es neue Unterkünfte

Besucher der Florida Keys & Key West dürfen sich in den Herbst- und Wintermonaten auf neue und renovierte Unterkünfte freuen. Mit dabei sind grüne Unterkünfte mit veganem Speiseplan, ein Eco-Camp und eine Themensuite.



All-inclusive Luxus in Key Largo genießen

Am 19. Dezember öffnet mit dem Bungalows Key Largo das einzige all-inclusive Resort der Inselketten erneut seine Türen für Gäste. Nachdem ein Teil des Hotels durch einen Brand beschädigt wurde, kann in den hübschen Bungalows bald wieder ein Traumurlaub verbracht werden. Zu jeder Wohneinheit gehören ein kleiner Pool und Fahrräder. Im Hotel sorgen drei Restaurants, zwei Bars und ein Foodtruck für das leibliche Wohl. Entspannung verspricht der Zen Garden Spa mit einem Himalayasalz-Raum und einem Eukalyptus-Dampfbad. Aktiv werden kann man beim Yoga, einem Cocktail- oder Kochkurs.



Prominenz in Marathon

In der Nähe von Marathons Long Key Bridge versteckt sich zur Florida Bay hin die kleine Unterkunft Conch Key Fishing Lodge & Marina. Ehemals als Bayview Inn & Motel bekannt, wird das gemütliche Häuschen nun von Erik James betrieben, der eingefleischten Fans der Serie "Deadliest Catch" ("Der gefährlichste Job Alaskas") als James Brown bekannt ist. Gäste der zehn Zimmer dürfen sich auf einen Salzwasserpool, Zugang zum Strand, ein kleines Café und einen Lebensmittelladen, Tiki- und Grillhütten und einen eigenen Bootsanleger freuen. Boote können vor Ort geliehen werden und wer mag, kann James persönlich treffen.



Alles vegan auf Big Pine Key

Im Herzen des National Key Deer Refuge hat die kleine Boutiqueunterkunft Deer Run on the Atlantic wiedereröffnet. Von Floridas Green Lodging Programm zertifiziert ist diese Unterkunft mit vier Zimmern zu 100% vegan und greift nicht nur beim täglichen Frühstück, sondern auch bei den Schlafgelegenheiten und der Einrichtung auf natürliche und pflanzliche Materialien zurück. Gästen stehen Kajaks, Fahrräder, ein Strand und Veranden zur Verfügung.



Eco-Camping in den Everglades

Das Flamingo Visitor Center des Everglades National Parks gehört zu den Florida Keys und seit dem 1. Oktober gibt es in der Nähe des Besucherzentrums 20 Öko-Zelte für Übernachtungen im Park. Die 17m² großen Zelte stehen auf Plattformen und man kann zwischen einem Doppel- oder zwei Einzelbetten wählen. Zur Ausstattung gehören Bettwäsche, ein Nachttisch mit Lampe, Strom und Aufbewahrungsboxen. Auf dem Zeltplatz gibt es außerdem Picknicktische und Grillhütten. Das Flamingo Visitor Center befindet sich etwa 40 Autominuten vom Parkeingang entfernt. Wer kein verfügbares Zelt findet, kann die Hausboote der Concessionaire Guest Services Inc. mieten. Platz gibt es für vier Erwachsene und zwei Kinder.



Es lebe das Fliegen

In Key Wests IBIS Bay Beach Resort lädt im Ostflügel eine neue Retro-Suite mit drei Schlafzimmern und Blick auf die Florida Bay zum Träumen ein. Thematisch ist sie Pan Am Airways gewidmet. Die Fluggesellschaft gilt als Vorreiter des kommerziellen Flugverkehrs und flog erstmalig im Oktober 1927 von Key West nach Havanna, Kuba. Neben typischem 50-er Jahre Mobiliar gibt es eine passende Küche und Ablageflächen aus Aluminium in der Form von Flügeln. Jedes Schlafzimmer ist eine Mile High Club Cabin und mit A, B oder C betitelt.



Mehr Informationen unter fla-keys.de

