Audi Nines: "Nothing Quite Like It"

Die neue 26-Minuten-Doku aus der Welt der Audi Nines

Liken, teilen, folgen, kommentieren … Ist das wirklich das einzige, was heute noch wichtig ist? Manchmal scheinen die sozialen Medien unser Leben zu dominieren. Dass es nicht immer so sein muss, zeigt die 26minütige Dokumentation „Nothing Quite Like It“. Sie bietet eine andere Perspektive auf die Gründe, warum die Actionsportler bei den Audi Nines sich gegenseitig pushen und ihre Sportarten jedes Jahr weiterentwickeln.



Zum ersten Mal veröffentlichen die Audi Nines einen Dokumentarfilm, der sich um beide jährlichen Events dreht: Die Doku zeigt Mountainbiker neben Freeskiern und Snowboardern. Diese Sportarten werden oft als „Action-Sportarten“ bezeichnet. Die Athletinnen und Athleten reisen um die Welt, um unglaubliche Stunts zu zeigen – die einen auf verschneiten Bergen, die anderen in Steinbrüchen voller Dirts. Diese Doku demonstriert, was passiert, wenn sie auf eigens gebauten überdimensionalen Spielplätzen tun und lassen können, worauf sie gerade Lust haben.



Die Nines wurden im Jahr 2008 als Event für Freeskier gegründet. Die Mountainbiker und die Skifahrerinnen kamen 2011 dazu, drei Jahre darauf folgten die Snowboarderinnen und Snowboarder. Auf einzigartige Weise bringt diese Eventserie die weltbesten Sportlerinnen und Sportler ihrer Disziplin zu einwöchigen Film- und Fotosessions zusammen, bei denen sie ihr Talent und ihre Ambitionen voll ausleben können. Die atemberaubenden Kurse der Audi Nines ermöglichen eindrucksvolle Tricks und liefern unvergessliche Sportmomente.



Mountainbiken, Skifahren und Snowboarden sind eigentümliche Hybride zwischen Einzel- und Mannschaftssportarten. Die Fahrerinnen und Fahrer treffen individuelle Entscheidungen, wenn sie durch die Luft fliegen. Aber erst die einzigartige Kameradschaft ermöglicht dieses hohe Niveau und den ständigen Fortschritt.



Warum werfen sie sich also über haushohe Kicker? Warum gehen sie auch nach Stürzen immer wieder an den Start zurück und versuchen es noch einmal? Niemand zwingt sie dazu. Es muss eine tiefere Motivation geben als nur den Wunsch, Likes in den sozialen Medien zu sammeln. Bei den Audi Nines geht es auch nicht in erster Linie darum, den anderen zu schlagen. Diese Dokumentation geht der Frage nach, warum die Athletinnen und Athleten dennoch Jahr für Jahr zu dem Event zurückkehren.



„Nothing Quite Like It“ ist eine Ode an die Menschen hinter den Audi Nines. Jedes Jahr schafft die Audi Nines Family besondere Events mit einer einzigartigen Atmosphäre, die alle begeistert. Diese Erlebnisse sind kaum zu beschreiben, denn es gibt nichts Vergleichbares – There’s nothing quite like it!



