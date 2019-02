Traute Zweisamkeit am romantischen Strand in Vietnam

28.02.19

Jeder spricht von Quality Time – im The Anam bei Cam Ranh am Long Beach wird sie gelebt! Das edle Fünf-Sterne-Resort bietet unzählige Gelegenheiten für betörende Tête-à-Têtes, etwa bei intimen Candlelight-Barbecues am glitzernden Meer… und prompt verwandelt sich das sandige Setting plötzlich in den romantischsten Strand der Welt. Gleich nach Check-in können Paare barfuß durch die weitläufige Gartenanlage zum Meer laufen, sich am 300 Meter langen Privatstrand sonnen oder bei einem erfrischenden Cocktail unter einer der 3.000 Palmen den Wellen lauschen.



Frühaufsteher beginnen den Tag bei Sonnenaufgang mit einem Sonnengruß am Strand. Yoga-Lehrer Umesh zeigt die richtigen Übungen für den perfekten Start in den Urlaubstag. Anschließend winkt die Vespa-Tour rund um Cam Ranh. Ganz traditionell und doch bequem auf dem Rücksitz einer Vespa lernen Abenteuerlustige die Umgebung kennen. Dabei düsen sie vorbei an Reisfeldern, entdecken kulturelle Stätten, schlemmen unterwegs in traditionellen Restaurants oder genießen ein privates Picknick am Wasserfall. Die gemeinsamen Eindrücke teilen Liebende dann bei einem Gläschen Champagner oder dem Afternoon Tea. Romantik pur erwartet Frischverliebte und Honeymooner beim privaten Meeresfrüchte-Barbecue, umringt von Kerzen und direkt am Strand. Wenn sich dann noch der Vollmond im Meer spiegelt schmelzen Paare bei einer solchen Kulisse förmlich dahin.



Pärchen können ihren Aufenthalt in einer Ocean View Pool Villa für drei Nächte im The Anam Vietnam ab 2.200 USD (ca. 1.945 Euro) buchen. Das Reisearrangement umfasst Frühstück im The Colonial oder The Indochine Restaurant, täglichen Zutritt zur Lounge inkl. Afternoon Tea, eine Flasche Champagner in der Villa, ein privates Meeresfrüchte-Barbecue, Flughafentransfer mit einer Mercedes-Limousine, ein Abschiedsgeschenk und eine Vespa-Tour. Weitere Informationen unter: www.theanam.com.

