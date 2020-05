Pressemitteilung BoxID: 798303 (Thalia Theater GmbH)

#thaliadigital: Das Online-Programm vom 10. bis 19. Mai

Jette Steckel Special und ein digitales Gastspiel aus Warschau

Mit einer „sämtliche Geschmacksgrenzen herrlich missachtenden Inszenierung“ (Der Standard) beginnt die neue Woche auf #thaliadigital in der Reihe „The Rest Is Missing“: Herbert Fritschs „Der Raub der Sabinerinnen“ überrumpelte die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Premiere im November 2011 mit einem furiosen Feuerwerk von Komik, Kalauern und irrwitzigem Tempo. Am Montag ab 19 Uhr ist der Spaß noch einmal für 24 Stunden auf dem Bildschirm zu erleben.



Vom TR Warszawa, einem der wichtigsten und weltweit bekanntesten Theater in Polen, kommt ein digitales Gastspiel in der Reihe Thalia International: „Miêdzy nami dobrze jest / No Matter How Hard We Tried“ von Dorota Masłowska in der Regie von Grzegorz Jarzyna. In „Wir kommen gut klar mit uns“, so der deutsche Titel des Stücks, zeichnen derangierte Plattenbaubewohner, digital perfektionierte Medienmenschen und neurotische Fashion-Victims ein Polen-Bild als „Zustand eines real existierenden Absurdismus“ (Berliner Zeitung), in dem, das immerhin ist sicher, keiner gut mit sich klar kommt. Wir zeigen eine Filmversion der Theateraufführung mit englischen Untertiteln.



Jette Steckel ist eine der gefragtesten Regisseurinnen ihrer Generation. Seit 2009 hat sie den Spielplan des Thalia Theaters künstlerisch entscheidend geprägt, u.a. mit Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ (2014), Horváths „Kasimir und Karoline - Glauben Lieben Hoffen“ (2015) und vor allem mit ihren hochgelobten Adaptionen der Romane von Nino Haratischwili, „Das achte Leben (Für Brilka)“ (2017) und „Die Katze und der General“ (2019).



In einem Jette Steckel Special zeigt das Thalia Theater in der kommenden Woche eine Auswahl von Arbeiten der Hausregisseurin, die als Aufzeichnung in hoher Qualität vorliegen: Schillers „Don Carlos“ (2011), „Woyzeck“ (2010) von Tom Waits, Kathleen Brennan und Robert Wilson nach Georg Büchner, Shakespeares „Die Tragödie von Romeo und Julia“ (2015, ausgezeichnet mit dem FAUST Theaterpreis) und Büchners „Dantons Tod“ (2012).



Den vollständigen Wochenspielplan finden Sie unten. Fotos zum Online-Programm finden Sie hier zum Download.



The Rest Is Missing. Das aktuelle Streaming-Programm ab 11. Mai

#thaliadigital: The Rest Is Missing



Täglich um 19 Uhr, 24 Stunden online auf thalia-theater.de oder direkt zum Stream auf thalia-theater.de/ondemand.



Mo 11. Mai 2020

Der Raub der Sabinerinnen

Regie Herbert Fritsch

Premiere 18. November 2011



Di 12. Mai 2020

Orpheus

Eine musische Bastardtragödie, frei nach dem Mythos

Regie Antú Romero Nunes

Uraufführung 7. September 2018



Mi 13. Mai 2020 / Thalia International

Miêdzy nami dobrze jest nami dobrze jest / No Matter How Hard We Tried

von Dorota Masłowska

Regie Grzegorz Jarzyna

TR Warszawa, Polen

Filmversion der Theateraufführung, mit eng. Untertiteln



Do 14. Mai 2020 / Jette Steckel Special

Don Carlos

von Friedrich Schiller

Regie Jette Steckel

Premiere 22. Januar 2011

Rolf-Mares-Preis der Hamburger Theater 2011



Fr 15. Mai 2020 / Jette Steckel Special

Woyzeck

nach Georg Büchner / von Tom Waits, Kathleen Brennan und Robert Wilson

Regie Jette Steckel

Premiere 23. Januar 2010



Sa 16. Mai 2020 / Jette Steckel Special

Die Tragödie von Romeo und Julia

von William Shakespeare

Regie Jette Steckel

Premiere 6. September 2014

Ausgezeichnet mit dem FAUST Theaterpreis 2015 in der Kategorie „Regie Schauspiel“

Eine Aufzeichnung von ZDF/3sat

mit englischen Untertiteln



So 17. Mai 2020 / Jette Steckel Special

Dantons Tod

von Georg Büchner

Regie Jette Steckel

Premiere 21. April 2012



Änderungen vorbehalten. Das Online-Programm der Woche ab 19. Mai wird zeitnah auf der Website thalia-theater.de/restismissing veröffentlicht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (