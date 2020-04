Pressemitteilung BoxID: 795358 (Thalia Theater GmbH)

Thalia Theater erweitert das Online-Angebot #thaliadigital

Internationale Sound Miniaturen #Decameron-19, Max Frisch aus dem Home Office und Einblicke in digitale Proben

Nach der großen Resonanz auf das Online-Angebot erweitert das Thalia Theater seine „digitale Bühne“ mit neuen, auch internationalen Formaten.



Mit dem europäischen Hörspielprojekt #Décaméron-19 nach „Il Decamerone“ von Giovanni Boccaccio ist jetzt ein reines Audio-Format online. Das von dem französischen Regisseur Sylvain Creuzevault initiierte Projekt bringt Künstlerinnen und Künstler zu einer gemeinsamen Erzählung des europäischen Kanons als Zeichen der Solidarität zusammen: Wo auch immer sie sich befinden, sind sie gebeten, eine der 100 Geschichten aus „Il Decamerone“ in ihrer Muttersprache aufzunehmen. Alle Beiträge werden von Sound Artists bearbeitet und sind u.a. auf thalia-theater.de/decameron zu hören und auf Deutsch nachzulesen. Jeden Morgen um 10 Uhr (Mo-Fr) kommt eine neue Geschichte dazu.



Neben prominenten französischen Künstlerinnen und Künstlern wie Julien Gosselin, Louis Garrel, Jean-Luc Godard oder Valeria Bruni Tedeschi sind als Partner auch das Théâtre de l’Odéon in Paris und das Wiener Burgtheater dabei. Aus dem Ensemble des Thalia Theater werden zu hören sein: Julian Greis, Pascal Houdus, Marie Jung, Björn Meyer, Karin Neuhäuser, Christiane von Poelnitz, Toini Ruhnke, Cathérine Seifert, Steffen Siegmund, André Szymanski und Tilo Werner.



International ist inzwischen auch die Poesie-Ambulanz, wo täglich ein neues Video mit kurzen Gedichten, Lesungen oder Liedern von Ensemblemitgliedern oder befreundeten Künstlerinnen und Künstlern erscheint. Mit dabei ist u.a. das Team der Koproduktion „Hereroland“ aus Namibia und der russische Starregisseur Kirill Serebrennikov.



Ein neues Video-Format zeigt literarische Miniaturen mit dem Thalia-Ensemble. Unter dem Titel Einzelversammlung. Max Frisch aus dem Home Office lesen Schauspielerinnen und Schauspieler einzeln und doch zusammen Fragmente aus Max Frischs „Der Mensch erscheint im Holozän“ und aus seinem berühmten Fragebogen.



In der abendlichen Programmschiene The Rest Is Missing ist täglich um 19 Uhr für 24 Stunden eine Aufzeichnung von aktuellen und herausragenden vergangenen Thalia Produktionen zu sehen. Je nach Verfügbarkeit sollen hier weiterhin, nach „L‘Ecole des Femmes“ vom Pariser Théâtre de l’Odéon, auch Aufzeichnungen von europäischen Partnertheatern gezeigt werden.



Am 25. April sollte Network in der Regie von Jan Bosse Premiere feiern, die Bühnenfassung des gleichnamigen Films von 1976. Die medienkritische Satire ist einer der Lieblingsfilme von Hamburgs Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda. Aus aktuellem Anlass ist daher am Premierenabend ein vom Regisseur kommentierter Einblick in die noch digital stattfindenden Proben zu sehen, gefolgt von einem exklusiven Gespräch zwischen Carsten Brosda und Thaila-Intendant Joachim Lux über Kultur und Medien in Zeiten von Corona.



Wer bei den Lessingtagen im Januar 2020 das umjubelte Konzert-Gastspiel „Zugvogelmusik“ verpasst hat, kann sich die Highlights jetzt nachträglich im Rahmen von „The Rest Is Missing“ ansehen. „Best Of Zugvogelmusik 2020“ ist ein 30- minütiger Zusammenschnitt mit internationalen Musikerinnen und Musikern aus Ländern entlang der Flugroute der Zugvögel, von Island bis Kamerun.



Die Programmübersicht für die Woche an 20. April finden Sie unten.



Fotos zum Online-Programm finden Sie hier zum Download.



Das aktuelle Streaming-Programm ab 20. April:



#thaliadigital: The Rest Is Missing

Täglich um 19 Uhr auf thalia-theater.de/ondemand, danach für 24 Stunden verfügbar



Mo, 20. April

Die Odysee. Eine Irrfahrt nach Homer

Regie: Antú Romero Nunes

Premiere 20. Mai 2017

Eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2018



Di, 21. April 2020

Moby Dick

nach Herman Melville

Regie: Antú Romero Nunes

Premiere 6. September 2013



Mi, 22. April 2020

Woyzeck

nach Georg Büchnervon Tom Waits, Kathleen Brennan und Robert Wilson

Regie Jette Steckel

Premiere 23. Januar 2010



Do, 23. April | Konzertfilm

Best of Zugvogelmusik 2020

von Jochen Kühling

Ausschnitte aus dem Gastspiel des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer

in Kooperation mit Run United Music bei den Lessingtagen, Thalia Theater, 27. Januar 2020, ca. 30 min



Fr, 24. April 2020 | mit engl. Untertiteln

Die Tragödie von Romeo und Julia

von William Shakespeare

Regie Jette Steckel

Premiere 6. September 2014

FAUST-Theaterpreis in der Kategorie „Regie Schauspiel“ 2015

Thalia International



Sa, 25. April 2020 | statt der geplanten Premiere „Network“

NetWork in Progress. Ein Blick hinter die virtuellen Kulissen. Mit Regisseur Jan Bosse

Im Anschluß Gespräch zwischen Carsten Brosda (Senator für Kultur und Medien) und

Joachim Lux (Intendant Thalia Theater): Kultur und Medien in Zeiten von Corona.



So, 26. April | anlässlich der Einladung zum abgesagten Festival Radikal Jung

Der Boxer

nach dem Roman von Szczepan Twardoch

Regie Ewelina Marciniak

Uraufführung am 19. September 2019



Änderungen vorbehalten. Das Online-Programm der Woche ab 27. April wird zeitnah auf der Website thalia-theater.de/restismissing veröffentlicht.

