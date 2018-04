Die Saison 2018 & 2019 am Thalia Theater: "175 Jahre Thalia Theater - 175 Jahre Gegenwart"

Bei einer Pressekonferenz am heutigen Vormittag im Thalia Nachtasyl stellten Joachim Lux, Intendant des Thalia Theaters, und Chefdramaturgin Julia Lochte die Saison 2018 & 2019 vor.



Diese steht ganz im Zeichen von 175 Jahren Thalia Theater und damit 175 Jahren Gegenwart. „175 Jahre Thalia Theater waren in den besten Momenten immer 175 Jahre Gegenwart. In diesem Sinne wollen wir feiern!“, so Joachim Lux zu den Programmideen rund um die Festwoche im November diesen Jahres. Und weiter: „Das Jubiläum ist darüber hinaus Anlass, über die gesamte Spielzeit hinweg Zeichen für die Zukunft zu setzen. Und die Zukunft ist international! Es finden sich daher in unserem Programm Gastspiele und internationale Koproduktionen als neue, ungewohnte Akzente auch über die Lessingtage hinaus.“ In der Woche vom 4. bis zum 11. November zeigt das Thalia Theater eine Woche lang Thalia-Aufführungen, die aus dem Geist von heute entstanden sind. Ergänzt werden soll das Programm durch ein „Herzzentrum“, wie immer ein Unikat von und mit Navid Kermani in allen Räumen des Großen Hauses am Alstertor, am 9. November und durch eine Festmatinée am 11. November.



Im Rahmen seiner internationalen Ausrichtung präsentiert das Thalia zahlreiche europäische Produktionen: „Poor/Rich Europe“, ein Gastspiel von neun europäischen Theaterhochschulen in der Regie von Volker Lösch und „I am Europe“ von Falk Richter und Nir de Volff, eine internationale Koproduktion u.a. mit dem Théâtre National de Strasbourg und dem Odéon Théâtre de l’Europe Paris. Des Weiteren produziert das Thalia gemeinsam mit dem Gogol Center Moskau und dem Lithuanian National Drama Theatre Vilnius die Uraufführung von „Checkpoint Woodstock“ der russischen Theatermacherin Marina Davydova. Schließlich lädt das Thalia zwei Gastspiele großer europäischer Festivals nach Hamburg ein: die Eröffnungspremiere des diesjährigen Festival d'Avignon „Mao II, Joueurs, Les Noms“ nach Don DeLillo in der Regie des Franzosen Julien Gosselin sowie von den Salzburger Festspielen die „Penthesilea“­Inszenierung der Salzburger Festspiele und dem Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller und Jens Harzer. Beim internationalen Themenfestival „Lessingtage 2019“, das vom 18. Januar bis zum 3. Februar 2019 erneut stattfindet, stehen das Verständnis und die Neugier auf das Andere im Zentrum und die Beschäftigung mit „Changing Perspectives“. Denn in Zeiten, in denen die öffentliche Debatte immer mehr von einseitigen und sich verhärtenden Standpunkten bestimmt wird, ist Theater eine Einladung zum Perspektivwechsel und ein Plädoyer für die offene Gesellschaft.



Die gegenwärtige Perspektive, die Fragen nach der eigenen Identität intensiv diskutiert, nicht selten ohne zugleich zerstörerische Energien freizusetzen, zieht sich weiterhin auch als programmatischer Leitfaden durch die Neuproduktionen der Spielzeit. Dazu Joachim Lux: „Das Theater hat wie die anderen Künste großes Misstrauen gegen das ‚allzu Identische‘, gegen die Grandiosität des eigenen Ichs oder selbstgefällige Kollektive, die nur über Exklusionsfantasien funktionieren. Gerade das Theater als Kunstform lebt vom permanenten Wechsel der Perspektive und behauptet die Freiheit von Kunst und Phantasie. Wir umspielen in der neuen Spielzeit Identitätsfragen – was passiert, wenn einem die Welt abhandenkommt und man die Orientierung verliert – anhand von Individuen, aber auch am Gesellschaftlichen und Politischen.“



Einige Regisseurinnen und Regisseure arbeiten zum ersten Mal am Thalia: Elsa-Sophie Jach und Thomas Köck, Charlotte Sprenger und Marina Davydova machen neugierig auf neue Stimmen des gegenwärtigen Regietheaters. Zudem kehrt nach mehr als zehn Jahren Stefan Bachmann ans Thalia Theater zurück. Mit einem Shakespeare-Großprojekt unter dem Titel „Rom“ stellt er sich dem Hamburger Publikum erneut vor. Für diesen römischen Politthriller in Zeiten großer Gereiztheit vereint der Autor John von Düffel drei Skakespeare-Stücke zu einem großen Panorama, in dessen Zentrum der Siegeszug von Demagogen und Despoten über demokratische Errungenschaften steht. Und natürlich setzt das Thalia auch die langjährige Zusammenarbeit mit uns gut bekannten Regisseurinnen und Regisseuren fort. So inszenieren am Alstertor und in der Gaußstraße Jette Steckel, Antú Romero Nunes, Stefan Pucher, Sebastian Nübling, Johan Simons Leander Haußmann, Jan Bosse, Franziska Autzen, Leonie Böhm und Gernot Grünewald. Darüber hinaus gibt es mit Toini Ruhnke aus Hamburg, Merlin Sandmeyer vom Wiener Burgtheater und Jirka Zett aus Zürich drei Neuzugänge im Schauspiel-Ensemble. Außerdem wird mit „Simpel“ von Marie-Aude Murail ein neues Klassenzimmerstück als mobile Produktion für Schulen uraufgeführt.



Das vollständige Programm der neuen Saison finden Sie ab sofort online unter www.thalia-theater.de. Die Broschüre zur Spielzeit 2018 & 2019 erhalten Sie zum Download unter: www.thalia-theater.de/presse18-19. Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post, wenn Sie uns Ihre Adresse per Mail an presse@thalia-theater.de übermitteln.



Mit der Bitte um Beachtung: Die ursprünglich für die Regie von „Im Herzen der Gewalt“ (S. 14 im Spielzeitheft) vorgesehene junge ungarische Regisseurin Blanka Rádoczy musste bedauerlicherweise krankheitsbedingt absagen. Die Regie übernimmt die Regisseurin Franziska Autzen, bekannt durch ihre Thalia-Inszenierungen „Isabelle H. (geopfert wird immer)“ und „Auerhaus“. Außerdem ist das Premierendatum vom 8. auf den 9. September verlegt.

