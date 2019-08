Pressemitteilung BoxID: 761888 (TEMES S.A.)

Zu Gast im Ursprungsland der Demokratie

Costa Navarino lädt zum Democracy & Spirituality Wochenende ein - Spannende Redner und anregende Gespräche auf höchstem Niveau

Vom 11. bis 13. Oktober 2019 kommen in Costa Navarino international anerkannte Redner und wichtige Meinungsbildner zusammen, um die Beziehung zwischen Spiritualität und Demokratie zu diskutieren. Zum fünften Mal in Folge findet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Athens Democracy Forum in der nachhaltigen Luxusdestination auf dem Südwestpeloponnes statt. Unter den Gastrednern finden sich renommierte Persönlichkeiten wie Brunello Cucinelli, Vorsitzender und CEO von Brunello Cucinelli S.p.A., Angie Hobbs, Professorin für Philosophie von der Universität Sheffield sowie Bernard-Henri Lévy, Philosoph, Filmemacher und Aktivist. Die Moderation übernehmen Katrin Bennhold, Leiterin des Berliner Büros der New York Times und Serge Schmemann, Mitglied des Redaktionsausschusses, Vorsitzender und ADF-Programmdirektor der New York Times. Das Programm verspricht aufschlussreiche Diskussionen, Lesungen, Meditations- und Yogamomente, philosophische Spaziergänge sowie die Gelegenheit, an authentischen kulturellen Erfahrungen wie Olivenöl Verkostungen und Besuchen von Kunststätten teilzunehmen. Mit seiner unberührten Küstenlage stellt das Luxury Collection Resort The Romanos den idealen Austragungsort dar. Der Herbst mit seinen milden Temperaturen lädt zum Schwimmen, zu Outdoor-Aktivitäten oder zum Golfspielen auf den preisgekrönten Golfplätzen The Dunes Course und The Bay Course ein. Interessierte können hier online buchen. Alternativ können sie sich telefonisch an das Luxury Collection Resort The Romanos unter +30 2723 096000 wenden oder eine E-Mail an reservations.romanos@costanavarino.com senden und dabei den Code LPR angeben. Weitere Informationen finden sich auf der Website www.costanavarino.com.



In den letzten Jahrzehnten sind die Strukturen der Demokratie durch Radikalismus, Populismus und Polarisierung zunehmend bedroht. Trotz all ihrer Mängel und Probleme ist Demokratie nach wie vor die am weitesten verbreitete Form der Regierungsführung. Obgleich der unterschiedlichen Herangehensweisen an Spiritualität in Ost und West haben viele Künstler und Denker die Notwendigkeit eines höheren Niveaus an Spiritualität in der Demokratie betont. Zumindest hat Spiritualität - nicht im engeren religiösen Sinne, sondern als positive transformative persönliche Erfahrung - die Fähigkeit, die Demokratie zu unterstützen.



Über Costa Navarino

Üppige Olivenhaine, weite Sandstrände und bewaldete Berge bilden die perfekte Kulisse der nachhaltig entwickelten Premiumdestination Costa Navarino am südwestlichen Peloponnes. Etwa 45 Minuten vom internationalen Flughafen Kalamata entfernt, finden Gäste eine der malerischsten Gegenden im Mittelmeerraum mit einer rund 4.500-jährigen Geschichte. Ziel von Costa Navarino ist es, die Region Messenien durch vielfältige, attraktive Angebote zu fördern, die landschaftliche Schönheit und das kulturelle Erbe zu schützen und zu erhalten. Daher hält sich die touristische Entwicklung an strenge Umweltschutzrichtlinien und Managementprinzipien. Nur zehn Prozent der gesamten Projektfläche sind derzeit bebaut. Die zwei Luxushotels, The Westin Resort Costa Navarino und The Romanos, a Luxury Collection Resort, die Navarino Residences, Luxusvillen für Privateigentum, die Residences at The Westin Resort Costa Navarino, voll möblierte Resortappartments zum Privatkauf, der 18-Loch-Golfplatz The Dunes Course, Veranstaltungseinrichtungen wie das House of Events, Kinderclubs, Spa & Wellness auf 4.000 Quadratmetern, Kultur und Shopping sowie zahlreiche sportliche Aktivitäten bezaubern den Gast in Navarino Dunes. Der zweite Bereich Navarino Bay ist das Zuhause des Signature-Golfplatzes The Bay Course, während sich der dritte Bereich Navarino Hills mit zwei 18-Loch-Golfplätzen, ebenfalls bereits im Bau befindet und zwei weitere Bereiche noch in Planung sind.



Über das Athens Democracy Forum

ÜBereits zum siebten Mal findet das Athens Democracy Forum (9. Bis 11. Oktober 2019) in Kooperation mit The New York Times in Athen statt. Das Forum, das mittlerweile zu den bedeutendsten Wahrzeichen der griechischen Hauptstadt zählt, bringt hochrangige Journalisten der New York Times mit internationalen Wirtschaftsführern, politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und Experten zusammen, um den Stand der Demokratie und die Maßnahmen zu erörtern, die angesichts der wachsenden Herausforderungen erforderlich sind. Das Athens Democracy Forum wird von über 400 internationalen Delegierten aus mehr als 30 Ländern besucht. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.athensdemocracy.org.

