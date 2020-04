Pressemitteilung BoxID: 795123 (Televisor Troika GmbH)

Nominierte für EUROPEAN TALENT COMPETITION und PEER RABEN MUSIC AWARD der SoundTrack_Cologne 17 stehen fest

Auch wenn wir SoundTrack_Cologne in den August (19. - 22.08.2020) verschieben mussten, freuen wir uns umso mehr, bereits jetzt die Nominierten unserer Wettbewerbe präsentieren zu können!



16 Komponisten und Sounddesigner haben den süßen Kurzfilm DANS LES BOIS musikalisch neuinterpretiert und es bei über 100 Einreichungen in die engere Auswahl geschafft. Das Wettbewerbsscreening, bei dem auch die Nominierten der Jury und dem Publikum vorgestellt werden, findet am Samstag, 22.08.2020 statt.



Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge): Francesco Berta (Score), Ben Falkenroth-Steinbach (Score), Georgios Georgopoulos (Score), Thérence Guillerme (Score), Nick Harbourne (Sounddesign), Gary Hirche (Score), Dennis Le Rose (Score), Benjamin Löfberg (Sounddesign), Yin Lu (Score), Raphael Pereira (Score & Sounddesign), Dilan Safari (Score), Dennis Tjiok (Score), Sinan Varis (Sounddesign), Leo Wang (Sounddesign), Fabian Zeidler (Score), Dominik Zingler (Sounddesign).



Bereits zum zwölften Mal vergeben wir den PEER RABEN MUSIC AWARD. Geehrt werden Filmscores mit innovativer und dramaturgisch schlüssiger Verwendung von Musik und Ton in Beziehung zur Narration. Der Preis erinnert an den großen deutschen Filmkomponisten Peer Raben, aus dessen Nachlass das Preisgeld in Höhe von 1.500€ gestiftet wird.



Das Wettbewerbscreening findet am 22.08.2020 statt.





Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge):

Cora (Yi-Huan) Chung (SENTENCE, Regie: Mike Davies, Frankreich/Deutschland), Zeina Azouqah (REVOLVO, Regie: Francy Fabritz, Deutschland), Jakob Eisenbach (LUX, Regie: Wendy Pillonel, Schweiz), Pierre Funck (AUTOUR DE L’ESCALIER, Regie: Jonathan Laskar, Schweiz), Sarah Playford (STRENGTH, Regie: Hedvig Ahlberg, Agathe Barbier, Vereinigtes Königreich), Alex Symcox (CURANDERA, Regie: Mauricio Rivera Hoffmann, Peru), James Wedlock (A GLIMPSE, Regie: Tom Turner, United Kingdom)



Die Gewinner*innen der Wettbewerbe werden am Abend des 22. August 2020 im Rahmen der feierlichen Award Ceremony, moderiert von Ill-Yong Kim, verkündet!







Folgt uns auf Facebook, Instagram & Twitter. Dort versorgen wir euch mit wichtigen Infos und rücken in Zeiten des Social Distancing (virtuell) näher zusammen!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (