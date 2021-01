SoundTrack_Cologne 18 (9. - 12.06.2021) startet Einreichungen für den PEER RABEN MUSIC AWARD für die beste Musik in einem Kurzfilm.



2021 vergibt SoundTrack_Cologne 18 zum bereits 13. Mal den PEER RABEN MUSIC AWARD für die Beste Musik in einem Kurzfilm und lädt Filmkomponist*innen und Filmemacher*innen herzlich ein, ihre Kurzfilme mit ihren Originalkompositionen einzureichen.



Die erstmals 2009 überreichte Auszeichnung erinnert an den großen deutschen Filmkomponisten Peer Raben, aus dessen Nachlass das Preisgeld von 1.500 Euro gestiftet wird.



Prämiert werden demnach Filmscores mit innovativer und dramaturgisch schlüssiger Verwendung von Musik und Ton in Beziehung zur Narration.



Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 12. April 2021



Bedingungen:



Es können Kurzfilme eingereicht werden, deren Produktion nach dem 1. Januar 2020 abgeschlossen wurde oder die nach dem 1. Januar 2020 uraufgeführt wurden. Berücksichtigt werden Filme mit einer Höchstlänge von 15 Minuten in allen branchenüblichen Formaten. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Produktionsland, Genre oder Inhalt. Der Film muss aber überwiegend mit Originalmusik ausgestattet sein.



Die Nominierten des Wettbewerbs sollten am Samstag, den 12. Juni 2021 beim Screening der Filme anwesend sein und werden mit ihrer Arbeit dem Publikum und der Jury vorgestellt.

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der offiziellen Gala am selben Abend.



Zu den Wettbewerbsbedingungen und dem Einreichformular für den PEER RABEN MUSIC AWARD geht es hier: https://www.soundtrackcologne.de/competitions/peer-raben-music-award/

