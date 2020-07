Pressemitteilung BoxID: 807982 (tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG)

tegut...Studenten schließen mit Bestnoten ab

Alle Absolventen übernehmen Führungsaufgaben bei tegut...

Mit Bestnoten haben die 12 Absolventen des Jahres 2020 ihr tegut… Studium zum Staatlich geprüften Betriebswirt an der Fachschule für Betriebswirtschaft des Bildungsunternehmens Dr. Jordan in Fulda abgeschlossen. Alle 12 Betriebswirte werden künftig Führungsaufgaben in den tegut… Supermärkten übernehmen.



Mit Mut Herausforderungen annehmen



Kurz bevor die Prüfungsphase im März starten sollte, wurde das Semester unterbrochen und die Studenten waren für sechs Wochen noch mal in ihren tegut… Filialen eingesetzt um dort mitzuhelfen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln in der Corona – Zeit sicher gestellt ist. „Für diesen besonderen Einsatz danken wir Ihnen und beglückwünschen Sie zu den außerordentlich guten Abschlussnoten. Sie haben mit diesem Studium in Ihre berufliche Zukunft investiert, auf Freizeit und Konsum verzichtet und werden im Laufe Ihres Lebens davon profitieren. Setzen Sie sich Ihre Ziele immer etwas höher, gehen Sie an Ihre Grenzen und arbeiten Sie weiter an Ihrer fachlichen Qualifikation und ihrer Führungskompetenz. Gehen Sie mit Mut auf die Herausforderungen zu“, gab Karl-Heinz Brand, Leiter Personelles – Mitglied der tegut… Geschäftsleitung, den Betriebswirten mit auf den Weg.

Sein Dank galt ebenfalls dem Bildungsunternehmen Dr. Jordan für die gute Zusammenarbeit in mittlerweile 20 Jahren, für das Engagement und die Flexibilität, die besonderen Anforderungen im Handel initiativ und kreativ auszugestalten. Auch die Vorgesetzten des Vertriebs und der Bereich tegut… akademie/Talent Management, die die Studenten in den vergangenen drei Jahren begleitet und gefördert haben, sind Erfolgsfaktoren, die ein solch gutes Ergebnis möglich machten.



Gestalter der Zukunft



Professor Dr. Lothar Jordan, Inhaber des Bildungsunternehmens Dr. Jordan, gratulierte den Absolventen und wünschte Ihnen weiterhin viel Lernfreude. Er ließ die vergangenen 20 Jahre tegut… Studium Revue passieren: Am 4. Juli 2000 startete der erste Jahrgang. Insgesamt haben seitdem 341 Studierende erfolgreich ihren Abschluss zum Staatlich geprüften Betriebswirt erreicht. Der Jahrgang t…18 ist der letzte Studienjahrgang in dieser Form. Stattdessen wird die zweijährige Weiterbildung zum Handelsfachwirt+ seit drei Jahren erfolgreich angeboten

Ulla Loreth verabschiedete die ehemaligen Studenten als Vertreterin der Dozenten: „Sie sind die Gestalter der Zukunft, keine Statisten, sondern Regisseure. Finden Sie Lösungen, wenn es Probleme gibt, übernehmen Sie Verantwortung – Verantwortung findet nicht in der Komfortzone statt. Alles Gute für die Zukunft.“



So viele Chancen wie noch nie!



Auch Dieter Januschke, tegut… Gebietsverantwortlicher und Ansprechpartner für Aus- und Weiterbildung im Vertrieb Supermärkte, gratulierte zu den hervorragenden Abschlüssen und machte deutlich: „So viele Chancen für Führungskräfte gab es noch nie. Nutzen Sie diese und scheuen Sie die Herausforderungen nicht. Wir brauchen Sie insbesondere in den Expansionsgebieten von tegut… in München, Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet.“



Mit offenen Augen auf morgen schauen



Jahrgangssprecherin Cansu Ertugrul blickte auf den ersten Schultag vor genau drei Jahren zurück. Damals hatte sie den Worten eines Redners, dass sich viel verändern werde in den nächsten drei Jahren und auch die Studenten sich verändern werden, nicht glauben können. „Doch heute weiß ich, er hatte Recht.“ Sie dankte den Dozenten und dem Unternehmen tegut… und stellte abschließend fest: „Wir sind reifer und erwachsener geworden und schauen nun mit offenen Augen auf das Morgen.“



Im Anschluss fand die feierliche Übergabe der Zeugnisse statt. Magdalena Müller wurde als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.



Interessierte Einzelhandelskaufleute können sich bereits jetzt für die Weiterbildung zum tegut… Handelsfachwirt+ mit Start im Juli 2021 unter tegut.com/karriere bewerben.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (