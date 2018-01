Jede unbegründete Antibiotika-Einnahme ist ein hohes Risiko - Abgeordnete unterstützen TK-Initiative

"Jede unbegründete Antibiotika-Einnahme ist ein hohes Risiko. Die Medikamente sollten nur verschrieben werden, wenn sie unbedingt notwendig sind, um Resistenzen zu vermeiden", sagt Christian Bredl, Leiter der Techniker Krankenkasse (TK) in Bayern. Er begrüßt es sehr, dass Abgeordnete des Gesundheitsausschusses im Bayerischen Landtag nun die Staatsregierung auffordern, die Fort- und Weiterbildungskurse zum Themenfeld Antibiotika deutlich und bedarfsgerecht auszuweiten.



"Soeben haben wir gemeinsam mit dem Bayerischen Hausärzteverband rund 170 Ärzte und medizinische Fachangestellte erfolgreich über 'Kalkulierte Antibiotikatherapie und Hygienemanagement in der Praxis' geschult", so Bredl. "Deshalb können wir mit praktischen Erfahrungen das Vorhaben im Landtag begleiten." Hausärzte und die medizinischen Fachangestellten können nach der Schulung besser zwischen viralen und durch Bakterien ausgelösten Infekten differenzieren. So hat das Praxispersonal mehr Sicherheit im Gebrauch von Antibiotika, um so die Zahl unnötiger Verordnungen zu senken.



"In den meisten Fällen werden Erkältungskrankheiten von Viren ausgelöst", erklärt TK-Landeschef Bredl. "Obwohl hier Antibiotika nicht wirken, wird derzeit jedem Vierten in Bayern, der mit einer Atemwegserkrankung zum Arzt geht, dieses Medikament verschrieben." Oft wollen die Mediziner bei der Behandlung von Infekten sicher gehen und für den Fall einer bakteriellen Ursache diese gleich mitbekämpfen. Hinzu kommt, dass viele Patienten vom behandelnden Arzt ein Antibiotikum einfordern in der irrigen Annahme, dadurch schnelle Hilfe für ihre Beschwerden zu erhalten.



Um die Kampagne noch besser zu unterstützen, hat die TK auch ein digitales Informationspaket mit dem Titel "Multiresistente Erreger - Was tun?" im Internet unter www.tk.de/tk/889772 bereitgestellt.



Hintergrund:

Am 2. Januar 2018 wurden folgende Anträge im Bayerischen Landtag eingebracht:

• Ausweitung der Fort- und Weiterbildungskurse https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000013000/0000013259.pdf



• Erstellung eines Leitfadens zur Antibiotikatherapie für niedergelassene Ärzte https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000013000/0000013260.pdf



• Aufbau einer Antibiotikaresistenz-Datenbank https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000013000/0000013261.pdf

