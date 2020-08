Pressemitteilung BoxID: 809949 (TEAM CODE ZERO)

Berlins einzige Newcomer-Bühne im Corona-Sommer 2020

Currywurst-Konzert im Carrona Auto- und OpenAir-Kino

Als Covid-19 die Livebühnen verstummen ließ, haben es sich StarFM und das Team von Carrona, dem ersten Autokino Berlins, zur Aufgabe gemacht, so viel Live-Unterhaltung wie möglich zu schaffen. Künstler, Techniker und Organisatoren sind gleichermaßen vom noch immer anhaltenden Lockdown der Branche betroffen.



Unter dem Motto „Amüsieren gegen die Kulturabstinenz“ greifen die Macher von Carrona jetzt zusammen mit StarFM das bereits seit 2018 etablierte Format Currywurst-Konzert auf. Am 15. August 2020 treten ab 18 Uhr drei Newcomer-Bands auf. Natürlich gemäß den strengen Hygiene-Auflagen. Veranstaltungsort ist das Carrona Auto- und OpenAir-Kino auf dem P05 am Olympiastadion. Tickets sind nur online erhältlich und kosten ab 30 Euro für zwei Personen im eigenen Auto bzw. im Carrona-Liegestuhl vor der Bühne.



Dazu Christian Brüser, Mitinitiator von Carrona: „Wir finden es einfach unfair, dass unsere musikalische Zukunft besonders wenig Unterstützung erfährt. Daher haben wir das Currywurst-Konzert in unser Autokino geholt: Ein Fanal für alle Newcomer und der Zukunft der Livemusik. Die Energie der Newcomer soll ein Gruß an alle Musiker und Liebhaber von Live-Musik sein. Auf das wir uns bald wieder vor und hinter den Bühnen versammeln und unserer Leidenschaft Ausdruck verleihen können. Diesmal geht es nicht nur um die Musik. Es geht nicht nur um die Wurst. Es geht vor allem um den wichtigen Funken der Hoffnung für unseren Nachwuchs.“



Folgende Bands teilen die Bühne und sind der Leuchtturm für ihre Generation.



Lemmonwood (19:00 Uhr)

Psychedelic Pop mit echter Liebe zur elektrischen Gitarre und analogen Sounds.

Romantisch und massiv in einer Symbiose zum heutigen Lebensgefühl.



Wait of the World (19:50 Uhr)

Schon der Bandname verspricht epische Weite und eine aufregende, neue Soundwelt, in die das Münchener Quintett sein Publikum mitnimmt: Wait Of The World verbinden Einflüsse aus eingängigem Indie Pop, mitreißendem Alternative Rock und ausgewählten elektronischen Elementen zu einem modernen, hoch ansteckenden Soundmix.



Ponte Pilas (20:40 Uhr)

Mit Einflüssen von Iggy Pop bis Oasis und infektiösen Hymnen, die scharfkantige Riffs neben unwiderstehliche Melodien stellen, rückt das schottisch-ecuadorianische Quartett Ponte Pilas aus Berlin in den Vordergrund, worum es beim Rock ’n’ Roll wirklich geht: Ganz viel Spaß an der Sache.



Bitte beachten: Karten gibt es nur online. Es gibt keine Abendkasse.

