Succès de la deuxième saison de la TCS eSports League

La deuxième saison de la TCS eSports League s'est achevée avec succès hier soir. Comme l'année précédente, le titre a été remporté par Servette Geneva eSports

A l’instar de la première saison, la TCS eSports League a remporté cette année un fort succès. La passionnante finale a été remportée par Servette Geneva eSports qui a battu Lausanne-Sport eSports, se plaçant ainsi en tête des dix équipes qui ont participé à cette saison d’une durée de trois mois. Les matchs finaux ont eu lieu cette année au eStudio de Zurich et retransmis pour la première fois en direct par la radio et la télévision suisses sur srf.ch/sport, sur l'app SRF Sport et via le canal YouTube de SRF avec un commentaire en suisse-allemand.



Cet engagement dans les sports électroniques a été fructueux pour le TCS. La ligue du TCS participant aux rencontres Rocket League, un jeu d'auto-ball non violent, suscite toujours un vif intérêt. La preuve: les 15 diffusions en live-stream sur Twitch.tv durant la deuxième saison ont été regardées pendant 173`626 minutes au total et ont suscité 11`843 commentaires sur Twitch.tv. Au total, le TCS a déjà pu enregistrer plus de 500 participants à ses compétitions dans le cadre de la TCS eSports League. La troisième saison débutera en septembre prochain et atteindra son point culminant fin novembre au "Hero Fest" dans le cadre de Bernexpo.

