Von familiär bis Luxus: Urlaubsvielfalt im Reiseland Türkei

Ein abwechslungsreiches Angebot zu attraktiven Preisen verstärkt bei den Thomas Cook-Veranstaltern die Nachfrage für die Türkei.



Ob Kappadokien-Rundreise, günstiges Familienhotel mit Aquapark an der Türkischen Riviera oder elegantes Hideaway für einen entspannten Aufenthalt zu zweit an der Ägäisküste – bei den Veranstaltermarken von Thomas Cook finden Urlauber ein umfangreiches und vielseitiges Angebot für einen Aufenthalt in der Türkei. „Die nahezu unschlagbaren Hotelpreise bei gleichbleibend hervorragender Qualität sowie selbst zu den Ferienterminen ausreichende Flugverbindungen machen die Türkei zu einem der attraktivsten Urlaubsziele überhaupt“, ist Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung der Thomas Cook GmbH, überzeugt. „Wir haben auch in diesem Jahr weiterhin in die Destination investiert und unser Hotel-Portfolio unter anderem um neue Häuser unserer eigenen Hotelmarken erweitert. Dieses Engagement zahlt sich aus: Aktuell ziehen die Buchungen für die Türkei wieder an, so dass wir für diesen Sommer von einem starken Last Minute-Geschäft ausgehen.“



Preisbeispiele:



Günstig:

smartline Konaktepe (vier Sterne), Alanya, Türkische Riviera – frisches Ambiente und modernes Design in Strandnähe: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen, Reiseleitung, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 399 Euro pro Person, zum Beispiel am 22. Juni 2017 ab Frankfurt. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Für Familien:

Sentido Turan Prince (vier Sterne plus), Side-Colakli / Türkische Riviera – direkt am flach abfallenden Sandstrand, mit Wasserrutschen, Kinderpools, Miniclub und Kinderbuffet: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, Reiseleitung, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 525 Euro pro Erwachsenen, ab 135 Euro pro Kind (zwei bis zwölf Jahre), zum Beispiel am 15. Juni 2017 ab Hamburg. Buchbar bei Bucher Last Minute.



SunConnect Eftalia Marin (vier Sterne plus), Alanya / Türkische Riviera – Action und Entspannung für jedes Alter, eigener Chill-out-Bereich für Teens, hoteleigene Online-Plattform MySunConnect, Kinderanimation und Aquapark mit 17 Wasserrutschen: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen, Reiseleitung, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 525 Euro pro Erwachsenen, ab 153 Euro pro Kind (zwei bis 14 Jahre), zum Beispiel am 21. Juni 2017 ab Stuttgart. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Sentido Letoonia Golf Resort (fünf Sterne), Belek / Türkische Riviera – direkt am Kies-Sandstrand, Kids Club, Sport- und Wellness-Angebote, Putting Green und Driving Range: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen, Reiseleitung, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 659 Euro pro Erwachsenen, ab 214 Euro pro Kind (zwei bis zwölf Jahre), zum Beispiel am 12. Juli 2017 ab Frankfurt. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Für Paare:

Sunprime Numa Beach (vier Sterne plus), Incekum / Türkische Riviera – Adults only-Haus mit ruhiger Atmosphäre, Wellness- und Fitness-Angeboten: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 379 Euro pro Person, zum Beispiel am 15. Juni 2017 ab Hamburg. Buchbar bei Neckermann Reisen.



Sentido Perissia (fünf Sterne), Side / Türkische Riviera – mit Panorama-Terrasse, mehreren À-la-carte-Restaurants und Abendunterhaltung: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All inclusive, inklusive WLAN im Hotel, 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen, Reiseleitung, Flug, Transfer und Rail & Fly ab 569 Euro pro Person, zum Beispiel am 15. Juni 2017 ab Stuttgart. Buchbar bei Thomas Cook Signature.



Luxus:

D-Hotel Maris Bay (fünf Sterne), Datça / Türkische Ägäis – hoch über den Hügeln der Datça-Halbinsel mit fünf weißen Privatstränden, Spa und Wassersport-Möglichkeiten: Sieben Übernachtungen im Double Mountain View Zimmer mit Frühstück, inklusive hochwertigem Reiseführer nach Wahl ab 998 Euro pro Person, zum Beispiel am 25. September 2017. Buchbar bei Thomas Cook Signature Finest Selection.



Rundreise:

„Märchenland Kappadokien“ – Reise zum Welt-Kultur- und Naturerbe Kappadokien mit seinen faszinierenden Höhlenkirchen, einsamen Klosteranlagen, Karawansereien und bizarren Landschaften: Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension inklusive Flug, Transfer, Rail & Fly ab 738 Euro pro Person, zum Beispiel am 03. September 2017 ab Berlin-Schönefeld. Buchbar bei Öger Tours.



Angebote von Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Öger Tours und Bucher Last Minute sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de, www.neckermann-reisen.de, www.oeger.de und www.bucher-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen.

Thomas Cook Touristik GmbH

Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. Die Thomas Cook GmbH deckt in Deutschland den gesamten Bereich touristischer Leistungen für verschiedene Zielgruppen ab. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.



