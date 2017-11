Trendziel Sardinien: Neue Hotels für Paare und Familien

Im aktuellen Ganzjahreskatalog „Italien & Kroatien“ hat Neckermann Reisen sein Sardinien-Portfolio stark erweitert und zehn neue Hotels ins Programm aufgenommen, darunter auch ein Haus der Thomas Cook-eigenen Hotelmarke Sentido. Auch Thomas Cook Signature Finest Selection hat sechs neue Unterkünfte für anspruchsvolle Kunden auf der Mittelmeerinsel im Angebot.



Sardinien präsentiert sich mit seinen weißen Sandstränden, dem smaragdfarbenen Meer und dem abwechslungsreichen Binnenland als passendes Reiseziel für erholungssuchende Paare und Familien. Neben einem breiten Hotelangebot bietet die zweitgrößte Mittelmeerinsel eine umfangreiche Auswahl an Freizeitmöglichkeiten wie Tauch- und Segelkurse oder Ausflüge zu den Felsengräbern.



Mit dem Hotel Sentido Orosei Beach (vier Sterne) an der Ostküste steht das erste Haus einer Thomas Cook-eigenen Hotelmarke auf Sardinien zur Auswahl. Das neu eröffnete, großzügige Resort liegt in einer weitläufigen Gartenanlage direkt am Strand. Alle Einrichtungen des nahe gelegenen Schwesterhotels Marina Beach (vier Sterne) sowie die Poollandschaft können von den Gästen mitgenutzt werden. Zusätzlich bietet das Hotel einen Fahrradverleih mit E-Bikes an. Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All Inclusive, Transfers, Rail & Fly und Flug mit Condor ab 1.058 Euro pro Person. Zum Beispiel am 30. Juni 2018 ab/bis Frankfurt am Main. Bei Buchungen bis 28. Februar 2018 erhalten Gäste einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent.



Wer auf der Suche nach einer exklusiven und gleichzeitig familienfreundlichen Unterkunft ist, sollte im Chia Laguna Resort (fünf Sterne) einchecken. Das Hotel ist über Thomas Cook Signature Finest Selection buchbar und verspricht Luxus für große und kleine Gäste: Wäh-rend die Eltern das umfangreiche Sport- und Freizeitangebot nutzen können, vergnügen sich Jungs und Mädchen im Kids Club oder Kinderpool. Mit dem „Chia Baby-Willkommenspaket“ inklusive Buggy, Wickeltisch, Babywanne und Flaschenwärmer sind auch die kleinsten Gäste versorgt. Sieben Übernachtungen im Superior Zimmer mit Halbpension inklusive Privattransfer, Rail & Fly in der ersten Klasse, Flug mit Condor und Sitzplatzreservierung sowie hochwertigem Reiseführer nach Wahl ab 2.039 Euro pro Person. Für maximal ein Kind bis zwölf Jahre ist bei zwei mitreisenden Vollzahlern der Aufenthalt in den Deluxe Zimmern und Junior Suiten kostenfrei, der Flug kostet ab 377 Euro. Zum Beispiel am 08. Mai 2018 ab/bis Frankfurt am Main.



Angebote von Neckermann Reisen und Thomas Cook Signature Finest Selection sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de und www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen.

