Neues Sunprime Resort auf Kos bietet hochwertigen Urlaub für Erwachsene

Thomas Cook eröffnet im Juni ein weiteres Haus der auf Urlaub für Erwachsene spezialisierten Thomas Cook-eigenen Hotelmarke Sunprime. Das neu erbaute Sunprime Pearl Beach Resort in Marmari auf Kos liegt an einem der schönsten Sandstrände der Insel und ist nur wenige Schritte entfernt vom Casa Cook Kos, einem Haus des erfolgreichen Thomas Cook eigenen Boutique-Lifestyle-Hotelkonzepts. Die 96 Zimmer bieten elegantes Design in einer kühlen, stilvollen Umgebung im Schatten von Olivenbäumen und Palmen. Viele Zimmer werden über private Spa-Pools oder gemeinschaftlich genutzte Swim-up-Pools verfügen. Das Hotel wurde von der Architektin Vana Pernari entworfen, die auch schon das ebenfalls als Adults only-konzipierte Casa Cook Rhodos mitverantwortete.



Das Sunprime Pearl Beach Resort ist das 17. Sunprime Hotel und wird ein hochmodernes Fitnessstudio, ein umfangreiches Fitnessprogramm sowie Sunprime-Schönheitsbehandlungen und wohltuende Anwendungen im Spa anbieten. Die Gäste werden zwischen verschiedenen Verpflegungsoptionen von Frühstück über Halbpension bis hin zu All Inclusive wählen können.



Am mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Sandstrand werden private Sonnenliegen mit Hotelservice zur Verfügung stehen und Aktivitäten wie beispielsweise Windsurfen angeboten. Mehrere traditionelle griechische Tavernen liegen nur einen Steinwurf entfernt. Zahlreiche antike Stätten wie römische und griechische Ausgrabungen und türkische Relikte aus osmanischer Zeit bieten sich für Ausflüge über die Insel an.



Sunprime Hotels ist eine von Thomas Cooks sieben eigenen Hotelmarken, zu ihr gehören 17 Häuser im Vier-Sterne-Segment. Die Hotels mit umfangreichem Fitnessprogramm und gehobener, gesunder Küche richten sich an ein anspruchsvolles internationales Publikum ab 16 Jahre. Die Hotels sind in schlichtem, eleganten Design eingerichtet und bieten Paaren oder Freundesgruppen eine ruhige Umgebung für einen entspannten Strandurlaub.



Wichtige Fakten:



• 96 Zimmer

• kostenloses Highspeed-WLAN

• Voll ausgestatteter Fitnessraum sowie Yoga, Core und Cross-Training



Verfügbare Zimmertypen - 96 Zimmer, 2 Etagen:

• Classic Zimmer (20 m²) für 2 Personen. Terrasse oder Balkon in die Umgebung.

• Classic Zimmer (27 m²) für 2 Personen. Balkon mit Whirlpool-Pool mit Blick auf das Meer.

• Classic Zimmer (31 m²) für 2 Personen. Terrasse mit direktem Zugang zum privaten Gemeinschaftspool.



Pools:

• Haupt-Außenpool: 210 m²

• Private shared Pools



Preisbeispiel:

Kos / Marmari, Sunprime Pearl Beach (vier Sterne): Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, inklusive Flug, Transfer und Rail & Fly ab 514 Euro pro Person. Zum Beispiel am 18. Oktober 2018 ab Rostock-Laage (Neckermann Reisen).

Thomas Cook Touristik GmbH

Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. Die Thomas Cook GmbH deckt in Deutschland den gesamten Bereich touristischer Leistungen für verschiedene Zielgruppen ab. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken. Die Ferienfluggesellschaft Condor gehört ebenfalls zum Thomas Cook-Konzern.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren