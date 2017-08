Natur pur auf dem Gambia River: Yacht-Erlebnis mit der Harmony G

Thomas Cook bietet in seinem gerade erschienenen Ganzjahreskatalog „Kreuzfahrten Großsegler“ für 2018 erstmals die exklusive achttägige Schiffstour „Flüsse Westafrikas: Gambia und Senegal“ mit Harmony G an. Die 53 Meter lange Mega-Yacht von Variety Cruises ist ausgelegt für maximal 46 Passagiere und bietet viel Komfort. Während der achttägigen Schiffstour können die Gäste in zwangloser Atmosphäre die Schönheiten Gambias und Senegals direkt vom Fluss aus entdecken.



Nach der Einschiffung in Dakar im Senegal geht es zunächst Richtung Süden zum Saloum River Delta. Das UNESCO-Biosphärenreservat beherbergt ein wichtiges Vogelbeobachtungsgebiet, aber auch Meeresschildkröten, Delfine, westafrikanische Seekühe und Krokodile fühlen sich hier heimisch. Weiter geht es mit der Yacht nach Gambia zur Flussmündung zum „700-Meilen-Gambia-Fluss“ und zur Hauptstadt Banjul. Zudem erwartet die Gäste ein Ausflug nach Bakau mit dem heiligen Krokodilbecken „katchikaly“, dem Botanischen Garten und eine kurze Banjul-Tour. Ebenfalls stehen die Insel St. James, ein UNESCO Weltkulturerbe in der Mitte des Gambia Rivers, das Fischerdorf Tendaba und der Kiang West Nationalpark auf dem Programm. Das Gebiet verfügt über 250 Vogelarten, Paviane, Warzenschweine und viele andere exotische Tiere. Während einer Safari-Fahrt bekommen die Teilnehmer auch Einblicke in das lokale Leben in Gambia. Weitere Höhepunkte sind die gambische Hafenstadt Kuntaur, der Gambia Nationalpark mit seiner reichen Artenvielfalt, Gambias ältester Stadt Janjanbureh, sowie die Ortschaften Kau-Ur und Banjul bis die Reisenden an Tag acht wieder in Dakar ankommen und die exotische Schiffsreise zu Ende geht.



Die täglichen Exkursionen finden in Begleitung eines „River Naturalists“ (Fluss-Reiseführer) statt, am Abend kommen die Gäste an Bord in den Genuss von Sundowner-Events.



Die achttägige Kreuzfahrt ab/bis Dakar in einer Zwei-Bett-Außenkabine inklusive Vollpension kostet ab 1.690 Euro pro Person (bei Buchung bis 30. September 2017). Zum Beispiel am 7. April 2018 bei eigener Anreise.



Thomas Cook-Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur und beim Thomas Cook-Kundenservice Kreuzfahrten unter 06171 / 65 65 210.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren