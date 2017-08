Früh buchen lohnt sich: Sparmöglichkeiten von bis zu 40 Prozent

Auch wenn die meisten Bundesländer noch mitten in den Sommerferien stecken, lohnt es sich, schon jetzt an den kommenden Winterurlaub zu denken. Denn für viele attraktive Extras und Sparvorteile laufen bei Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen bereits Ende Augustzahlreiche Buchungsfristen aus.



Bis zu 35 Prozent auf der Flug Nah- und Mittelstrecke sparen



So bieten ausgewählte Hotels aus den Katalogen „Sonne im Winter“ von Neckermann Reisen und „Spanien, Mittelmeer“ von Thomas Cook Signature auf der Flug Nah- und Mittelstecke bei rechtzeitiger Buchung Frühbucherermäßigungen von bis zu 35 Prozent auf den Übernachtungspreis. Je nach Urlaubsdestination und Hotel gelten dabei die Fristen 31. August, 30. September oder 31. Oktober 2017. Wer sich bis zum Jahresende entscheidet, kann noch bis zu 20 Prozent sparen, bei Buchung bis 31. Januar 2018 immerhin noch bis zu zehn Prozent.



Preisbeispiele



Radisson Blu Resort & Spa (fünf Sterne), Puerto de Mogan / Gran Canaria: Sieben Übernachtungen mit Frühstück, inklusive Flug, Sitzplatzreservierung bei Flug mit Condor und NIKI, FlexOption, Qualitätsreiseführer, Zehn-Euro-Airshoppen-Gutschein, Transfer und Rail & Fly ab 879 Euro pro Person, zum Beispiel am 29. November 2017 ab München (Thomas Cook Signature). 30 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. August 2017



Ali Baba Palace (vier Sterne), Hurghada / Ägypten: Sieben Übernachtungen mit All Inclusive, inklusive Flug, Transfer und Rail & Fly ab 429 Euro pro Person, zum Beispiel am 7. Januar 2018 ab Paderborn (Neckermann Reisen).35 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. Oktober 2017



Sentido Numa Bay (fünf Sterne), Incekum / Türkische Riviera: Sieben Übernachtungen mit All Inclusive, inklusive Flug, Transfer und Rail & Fly ab 299 Euro pro Person, zum Beispiel am 17. Dezember 2017 ab Stuttgart (Neckermann Reisen).

30 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31. Oktober 2017



In Fernreisedestinationen bis zu 40 Prozent günstiger übernachten



Auch wer eine Fernreise plant, sollte den 31. August im Blick haben, denn für die meisten Angebote aus den Ganzjahresprogrammen von Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen auf der Fernstrecke gelten die höchsten Frühbucher-Abschläge bei Buchung bis Ende August. Bis zu 40 Prozent auf den Hotelpreis lassen sich bis dahin sparen. Weitere Buchungsfristen, zu denen dann geringere Rabatte gelten, sind je nach Hotel der 30. September, 31. Oktober 2017 oder auch der 31. Januar 2018. Einige Häuser bieten auch sogenannte rollierende Frühbucherrabatte bei Buchung bis beispielsweise 45 oder 30 Tage vor Anreise. Und auch wer sein Fernreiseziel auf einer Rundreise erkunden möchte, ist mit einer frühzeitigen Buchung gut beraten: Viele Rundreisen sind bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise um bis zu zehn Prozent günstiger.



Preisbeispiele



Sunscape Splash Montego Bay (vier Sterne), Montego Bay / Jamaika: 14 Übernachtungen im Deluxe-Zimmer mit All Inclusive, inklusive Flug mit Condor, Transfers und Rail & Fly ab 1.926 Euro pro Person, zum Beispiel am 1. November 2017 ab Frankfurt (Neckermann Reisen). 40 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 31. August 2017



Constance Moofushi Maldives (fünf Sterne), Ari-Atoll / Malediven: Sieben Übernachtungen in der Beach Villa mit All Inclusive, inklusive Flug mit Air France, FlexOption, Qualitätsreiseführer, Transfer und Rail & Fly ab 3.541 Euro pro Person, zum Beispiel am 03. Dezember 2017 ab Frankfurt (Thomas Cook Signature). 40 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 45 Tage vor Anreise



Melia Varadero (vier Sterne plus), Varadero / Kuba: 14 Übernachtungen im Klassik-Zimmer mit All Inclusive, inklusive Flug mir Condor, FlexOption, Qualitätsreiseführer, 20-Euro-Airshoppen-Gutschein, Transfers und Rail &Fly ab 1.980 Euro pro Person, zum Beispiel am 14. November 2017 ab Frankfurt (Thomas Cook Signature). 18 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 30 Tage vor Anreise



„Große Südafrika Rundreise“ ab Kapstadt: 15-tägige Busrundreise von Kapstadt bis Johannesburg mit 14 Übernachtungen mit Frühstück ab 1.369 Euro pro Person, zum Beispiel am 12. Januar 2018 (148 Euro Ersparnis pro Person). Buchbar bei Neckermann Reisen. Zehn Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 31. August 2017



„Balis Höhepunkte“ und Legian Beach Hotel (vier Sterne), Bali / Indonesien: Zwei Übernachtungen mit Frühstück im Hotel und fünftägige Rundreise mit vier Übernachtungen mit Verpflegung laut Ausschreibung, inklusive Flug mit Qatar Airways, Transfer und Rail & Fly ab 1.426 Euro pro Person, zum Beispiel am 14. November 2017 ab München (Neckermann Reisen).



Zehn Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 90 Tage vor Anreise



Vorteile für Condor-Gäste



Auch bei Reisen in viele von Condor angeflogene Fernziele erhalten früh entschlossene Gäste bei Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen attraktive Vorteile: Für die ersten 3.000 Buchungen von Condor-Langstreckenflügen nach Kuba, Jamaika, Mexiko und in die Dominikanische Republik sowie nach Kenia, Mauritius und auf die Seychellen sind zu ausgewählten An- und Abreiseterminen die Zubringerflüge ab Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Wien und Zürich gratis.



Zusätzlich profitieren schnelle Neckermann Reisen-Gäste von 30 Euro Urlaubsgeld. Dieses gewährt der Veranstalter für die ersten 25.000 Buchungen in Nah- und Mittelstreckenziele sowie für die ersten 12.000 Flug-Pauschalbuchungen in Ferndestinationen von Neckermann Reisen bei vielen Abflügen mit Condor.



Bis zu 35 Prozent und kostenfreier Gepäcktransport für Golfer



Auch für Golfer lohnt sich bei Thomas Cook Signature eine rasche Urlaubsbuchung: Bis 30. September bieten ausgewählte Hotels bis zu 35 Prozent Ermäßigung auf den Übernachtungspreis. Zudem ist der Transport des Golfgepäcks bei Flügen mit Condor für die ersten 1.000 Pauschalbuchungen für Nah- und Mittelstreckenziele kostenfrei. Bei Buchung bis 30. September ist die Golfgepäckbeförderung auch für Pauschalbuchungen mit Condor-Flügen nach Mauritius gratis.



Preisbeispiel



The Level at Melia Caribe Tropical (fünf Sterne), Playa Bávaro / Punta Cana, Dominikanische Republik: Sieben Übernachtungen mit All Inclusive, inklusive „All you can play“, Flug mit Condor, Transfers und Rail & Fly ab 1.731 Euro pro Person, zum Beispiel am 01. November 2017 ab München (Thomas Cook Signature).



35 Prozent Frühbucher-Ermäßigung bis 30. September 2017



30 Prozent günstiger in den Schnee



Wer seinen Urlaub im Schnee verbringen möchte, profitiert bei Neckermann Reisen ebenfalls von zahlreichen Frühbucherangeboten. Bis zu 30 Prozent lassen sich bei den Hotels aus dem Programm „Berge & Schnee“ sparen, die Buchungsfristen variieren von Hotel zu Hotel. Aufgrund des begrenzten Kontingents lohnt sich auch die frühe Buchung der von vielen Hotels angebotenen Sparzimmer: Dabei überlassen die Gäste die Auswahl der Zimmerkategorie dem Hotelier und sparen bis zu 20 Prozent. Skifahrern bietet die Jungfrau-Ski Region ein besonders attraktives Frühbucher-Special: Ein Sechs-Tage-Skipass für die Wintersaison 2017/18 ist bei Buchung bis 31. Oktober 25 Prozent billiger.



Preisbeispiele



Le Royal Ours Blanc (vier Sterne), Alpe d’Huez / Französische Alpen: Sieben Übernachtungen mit Halbpension bei eigener Anreise ab 532 Euro pro Person, zum Beispiel am 16. Dezember 2017.28 Prozent Frühbucher-Ermäßigungen bis 31. Oktober 2017



Sechs-Tages-Skipass ab 247 Euro pro Person in der Jungfrau Ski Region, ab 208 Euro im Teilgebiet Grindelwald/Wengen.



Skipass-Special kombinierbar mit vier Hotels in der Schweizer Jungfrau-Region aus dem Berge & Schnee-Programm von Neckermann Reisen.



25 Prozent Frühbucher-Ermäßigung auf Skipass bis 31. Oktober 2017

