Camping de Luxe: Neckermann Reisen bietet vielfältige Glamping-Angebote in Frankreich

Glamping – glamouröses Camping – erfreut sich zunehmender Beliebtheit, denn es verbindet die Nähe zur Natur mit besonderem Komfort. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind vielseitig und reichen von modernen Feriendörfern mit Poollandschaft und Mobilheimen über Apartments zu Chalets, die viel Privatsphäre bieten.



In Europa finden sich insbesondere entlang der französischen Küsten hervorragend ausgestattete Campingeinrichtungen mit dem Extra an Komfort. Neckermann Reisen hat Empfehlungen für Glamping in Frankreich im Campingfolder „Glamping – Camping de Luxe“ zusammengefasst, der ab dem 23. März 2018 erhältlich ist. Darin präsentiert der Reiseveranstalter 13 ausgewählte Camping-Anlagen an der Côte d’Azur, an der französischen Mittelmeer- und Atlantikküste sowie auf Korsika.



Preisbespiele:

Die berühmte Côte d’Azur zeichnet sich aus durch ihre malerische Küste, pittoreske Dörfer und mondäne Hotspots wie Cannes und Nizza. Das Feriendorf Sandaya Camping Riviera d’Azur (fünf Sterne), neben der Stadt Fréjus gelegen, ist dank Spielplatz, Mini- sowie Juniorclub vor allem für Familien mit Kindern geeignet. Ein großer Aquapark mit mehreren Pools und Rutschen verspricht Wasserspaß für Jung und Alt. Die Ferienhäuser bieten Platz für bis zu sieben Personen inklusive Schlafräumen, Dusche, WC, Kitchenette und Terrasse. Mit dem Auto ist Cannes, die Stadt der Filmfestspiele, innerhalb von rund einer Stunde erreichbar.

Eine Woche im Mobilheim kostet ab 196 Euro, zum Beispiel am 2. Juni 2018 bei eigener Anreise.



Die französische Mittelmeerküste begeistert mit kilometerlangen Sandstränden, traumhaften Buchten, kulinarischen Spezialitäten und den vom Weinanbau geprägten Hügellandschaften. Das Feriendorf Camping les Sablons (vier Sterne) befindet sich direkt am Strand im beschaulichen Ferienort Portiragnes-Plage. Zum Ortszentrum sind es nur wenige Gehminuten. Gäste profitieren vom vielseitigen Freizeitangebot der Anlage, wie der großen Poollandschaft und den umfangreichen Sportmöglichkeiten. Die Mobilheime haben Platz für bis zu sechs Personen und verfügen über einen Wohn-/Schlafraum, Kochnische, Dusche, WC und Terrasse.

Eine Woche im Mobilheim kostet ab 209 Euro, zum Beispiel am 14. September 2018 bei eigener Anreise.



Die Mittelmeerinsel Korsika steht für reizvolle Landschaften mit weißen Sandstränden und felsigen Küsten sowie wilder Natur im Inselinneren. Die Anlage Sunelia Perla di Mare (drei Sterne) punktet mit ihrer direkten Lage am Strand, inmitten eines sechs Hektar großen Pinienwalds. Aktive Urlauber können das vielfältige Sport- und Freizeitprogramm nutzen: Aerobic, Boule, Bogenschießen, Tischtennis, Wassergymnastik und Volleyball stehen zur Auswahl. Die Unterkünfte bieten Platz für bis zu sechs Personen und sind mit Schlafraum, Bad oder Dusche, WC, Kochnische, Klimaanlage und Terrasse ausgestattet.

Eine Woche im Studio kostet ab 287 Euro, zum Beispiel am 8. September 2018 bei eigener Anreise.



Neckermann Reisen-Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.

