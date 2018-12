Revolution in der Buchführung

11.12.18

Buchführung ist ein lästiges aber wichtiges Dauerthema für alle Unternehmer. Der Einsatz einer Vielzahl digitaler Lösungen hat sich dabei inzwischen etabliert. Jedoch bleiben gerade bei kleineren Unternehmen die Potenziale einer vollständig digitalen Buchhaltung häufig ungenutzt. Das Leipziger Unternehmen taxcess® Steuerberatungsgesellschaft mbH will das im ersten Quartal 2019 ändern und geht als erste vollständig digitale Steuerkanzlei mit einer gleichnamigen Plattform online, die neben dem kompletten Portfolio eines Steuerberaters zahlreiche Vorteile digitaler Buchführung für die Unternehmer verfügbar macht und damit echte Mehrwerte aus den Daten der Buchführung schafft.



Kompromisslos digital und einfach



taxcess® bietet die gewohnte Sicherheit und hohe Qualität eines klassischen Steuerberaters. Alle Prozesse der Steuerberatung werden dabei digital abgebildet. Mit Hilfe des taxcess®-Onlineportals verwaltet der Unternehmer seine digitalen Kontoauszüge, Kassenbücher sowie Rechnungsbelege, um seinem Steuerberater die Daten zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten bereitzustellen. Dabei werden die übermittelten Daten stets verschlüsselt übertragen und nach den Vorgaben der Finanzverwaltung (GoBD) revisionssicher archiviert. Auch die Verwaltung von Angestellten zur Erstellung der Lohn- und Gehaltsbuchführung sowie das Bereitstellen von Zeit- und Leistungsdaten für die korrekte Lohnabrechnung kann mit Leichtigkeit im gesicherten Portal-Bereich durchgeführt werden.



Transparenz. Immer Alles im Blick.



Selbstverständlich hat der Unternehmer dabei den aktuellen Stand des Buchführungsprozesses immer im Blick. Nachdem alle Daten zum Abschluss einer Buchungsperiode bereitgestellt wurden, kann er den Bearbeitungsstatus der Buchführung seitens taxcess® in Echtzeit einsehen. Neben den hervorragenden und vielerorts bekannten betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV-gestützten Buchführung erhält der Mandant außerdem Zugriff auf dynamische Auswertungen, in denen er Vorjahres- oder Zeitreihenvergleiche nach Belieben und jederzeit selbst durchführen kann. Darüber hinaus kann der interessierte Unternehmer die Auswertungen bis hin zum Buchungsbeleg betrachten und ganz genau feststellen, welche Buchungsposition z. B. die Kosten im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht hat – ganz ohne Termin mit dem Steuerberater.



Freiheit und Unabhängigkeit



Unternehmerische Selbstständigkeit hat neben einer großen Anzahl an Pflichten natürlich auch ganz besondere Vorzüge: Die Freiheit, die eigene Zeit (in gewissen Grenzen) nach Belieben zu gestalten. taxcess® unterstützt diese unternehmerische Unabhängigkeit, indem alle betriebswirtschaftlichen Daten aus der Buchführung 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für eigene Auswertungen zur Verfügung stehen. Und sollte sich ein Bedarf ergeben, sich beraten zu lassen, vereinbart der Unternehmer ganz einfach mit einem Klick einen Beratungstermin mit seinem Steuerberater. Dank der Online-Komponente ist der Termin von jedem Ort auf der Welt mit Internetzugang wahrnehmbar. Ganz ohne lästige Staus oder Parkplatzsuche.



Einfach. Mehr. Konkurrenzlos.



Bei taxcess® gibt man sich nicht damit zufrieden, einfach gute Steuerberatung zu machen. Das taxcess®-Team hatte schon lange die Vision, aus den vorhanden Datenschätzen des Mandanten mehr zu machen. Daher erhält der Unternehmer neben weiteren hilfreichen Mitteln, wie einem eingebauten Zahlungsverkehr, Volltextsuche in den Belegen und sicherer Mehrbenutzerfähigkeit des Onlineportals auch Zugang zum umfassenden Controlling-Bereich. Dort können in einer simpel gestalteten Übersicht der aktuelle Status sowie die zeitliche Entwicklung des Unternehmens analysiert werden, um schon frühzeitig Chancen und Probleme erkennen zu können. Neben einer umfangreichen Auswahl dynamischer visueller Auswertungen mit der Möglichkeit, Planzahlen zum Vergleich hinzuzuziehen, finden sich dort auch Wachstumskennzahlen und weitere Analysesysteme, die auch ohne BWL-Studium leicht verständlich in der Handhabung sind. All dies macht die taxcess®-Lösung in ihrer Gesamtheit einfach konkurrenzlos.



Für jeden was dabei.



Dank fortschrittlicher Technologie und guter Organisation kann taxcess® besonders effizient im Bereich der Buchführung agieren und sich als Partner im Bereich der Steuer- und Unternehmensberatung voll auf die wichtigen Themen des Mandanten konzentrieren – und das alles zum fairen Preis. Denn das taxcess®-Preismodell staffelt sich in die Pakete BASIC, COMFORT und PREMIUM. Somit kann selbst bestimmt werden, zu welchem Grad taxcess® dem Mandanten auch selbstständig monatlich unter die Arme greift.



taxcess® veröffentlichte die neue Informations-Website am 11. Dezember 2018 unter www.taxcess.de. Das vielschichtige Produkt wird bis zu seiner Veröffentlichung im ersten Quartal 2019 von einem monatlich erscheinenden Newsletter begleitet, der ausführlich alle Fortschritte und Möglichkeiten der Plattform ausleuchtet, über Neuerungen informiert und offene Fragen klärt. Die Anmeldung zum Newsletter ist auf www.taxcess.de möglich.

