Pressemitteilung BoxID: 768287 (Taunus Touristik Service e.V.)

World Cleanup Day 2019 am Taunus-Informationszentrum

Hochtaunuskreis und Taunus Touristik Service beteiligen sich an weltweitem Aktionstag mit einer Müllsammelaktion

Am Vortag des World Cleanup Day, einem Aktionstag, bei dem sich Menschen auf der ganzen Welt für eine saubere Umwelt einsetzen, hat das Team des Taunus Touristik Service (TTS) zwei Stunden lang die Natur rund um das Taunus-Informationszentrum (TIZ) von Unrat befreit. Gleich mehrere Säcke Müll sind bei der Aktion zusammengekommen.



Das TTS-Team startete mit seiner Aktion am Freitagnachmittag und damit genau einen Tag vor dem eigentlichen Aktionstag, bei dem am 21. September 2019 bundesweit fast 700 Aufräumaktionen in rund 250 Städten und Gemeinden stattfinden.



Da dem TTS-Team die Natur am Herzen liegt und sich das Team nach Kräften für die Belange von Flora und Fauna im Taunus einsetzt, war die Entscheidung zur Teilnahme am World Cleanup Day 2019 und einer Aktion am sogenannten Tor zum Taunus, einem der touristischen Hotsports der Region, schnell gefallen.



Die Teilnahme möglich gemacht hatte schließlich der Hochtaunuskreis. Daniela Krebs, TTS-Geschäftsführerin und Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Tourismus des Hochtaunuskreises: „Am Taunus-Informationszentrum an der Oberurseler Hohemark, wo zahlreiche Besucher zu Wanderungen oder Radtouren aufbrechen, ist es uns besonders wichtig, Flagge zu zeigen. Die Hohemark ist eine Visitenkarte im Tourismus der Region und wir freuen uns, hier unseren Beitrag für einen sauberen Taunus zu leisten.“



Ausgerüstet mit Greifzangen, Handschuhen, Müllsäcken und Warnwesten sammelten die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst in der unmittelbaren Umgebung des TIZ zwischen dem rekonstruierten Keltengrab, dem Einstieg zum Keltenrundwanderweg, und der Talstation des Stoppomat Großer Feldberg. Dann wurden die Wiese vor der Terrasse des Freizeitrestaurants Waldtraut sowie der große Wanderparkplatz und Teile der angrenzenden Wanderwege von Müll befreit.



Insbesondere in der Nähe der Straße, aber auch in eher unzugänglichen Bereichen hat das TTS-Team viel Unrat zwischen hohem Gras, Bäumen und Sträuchern gefunden, der von sorglosen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern hinterlassen wurde. Aufgelesen wurden vor allem zahlreiche Zigarettenfilter, Dosen, Plastikverschlüsse, Bonbonpapiere und sogar ein Motorradhelm und eine Gießkanne.



Lob für die Aktion gab es vom Naturpark Taunus, dem Hausherrn des Taunus-Informationszentrums, der die Ausrüstung für die Aktion bereitstellte.



Mit seiner Teilnahme am World Cleanup Day hofft der Taunus Touristik Service, alle Besucher zu sensibilisieren und dazu beizutragen, dass jeder Taunus-Besucher wenigstens seinen eigenen Müll mit nach Hause nimmt. Darüber hinaus freut sich der TTS über Nachahmer und viele weitere Initiativen aus der Region beim World Cleanup Day 2020 und darüber hinaus.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (