Taunus-Informationszentrum startet in die E-Bike-Saison

Die Tage werden länger, die Temperaturen klettern. Nach dem meteorologischen Frühlingsanfang folgt am 20. März der kalendarische. Einen Tag später startet das Taunus-Informationszentrum (TIZ) im Norden Oberursels in die E-Bike-Saison.



Wie in den vergangenen Jahren verleiht die Tourist-Information im Infozentrum an der Hohemark Trekkingräder mit Elektrounterstützung. Analog zur letzten Saison können vier Räder ausgeliehen werden.



Daniela Krebs, Geschäftsführerin des Taunus Touristik Service, und Uwe Hartmann, Geschäftsstellenleiter des Naturpark Taunus, ließen es sich nicht nehmen, eine kleine Runde mit den neuen Rädern zu drehen. „Wir freuen uns, dass wir hier am traditionellen Treffpunkt für Touren in die Region mit dem E-Bike-Verleih ein attraktives Angebot zum Erkunden von Natur und Kultur bieten" freut sich Krebs. Hartmann ergänzt: „Die E-Bikes sind hervorragend, um mühelos Steigungen zu bewältigen. Sie erfreuen sich bei unseren geführten Touren großer Beliebtheit".



Die Nutzung der E-Bikes ist in der ersten Stunde kostenfrei. Jede weitere Stunde kostet 5,- €. Die Tagespauschale unter der Woche für ein Rad beträgt 20,- €, für zwei Räder 30,- €. Der Wochenend-Tarif (Samstag+Sonntag) über Nacht für ein Rad beträgt 35,- €, für zwei Räder 60,- €.



An insgesamt 9 Stationen im Taunus stehen von Frühling bis Herbst E-Bikes zum Ausleihen bereit:

