JBL Everest 710: Der mobilcom-debitel Preiskracher für den guten Ton

14.01.19

Beim mobilcom-debitel Preiskracher gibt es ab sofort ordentlich was auf die Ohren. Der Digital-Lifestyle-Provider bietet ab sofort die Over-Ear Wireless Headphones JBL Everest 710 für 119,99 Euro statt der üblichen 249,99 Euro an. Das macht für alle Audio-Junkies – oder solche, die es werden wollen – eine Ersparnis von 130,- Euro – aber wie immer nur solange der Vorrat reicht.



Ganz gleich, ob für den Genuss von Musik, Audiobooks oder Filmen: Der kabellose Kopfhörer JBL Everest 710 bietet reines Hörvergnügen dank JBL Pro Audio Sound. Keine Kabel, dafür das einzigartige Hörerlebnis von bis zu 25 Stunden und das immer mit perfektem Tragekomfort, den JBL durch die gelungene Kombination aus ergonomischer Form und hochwertigen Materialien möglich macht. Dank der praktischen Faltfunktion müssen seine Nutzer auch unterwegs nicht mehr auf großartigen Sound verzichten und mit der Share 2.0 Funktion ist es auch möglich, gemeinsam mit Freunden Musik zu genießen.



Der JBL Everest 710 ist als Preiskracher ab sofort unter https://www.mobilcom-debitel.de/kracher sowie in vielen mobilcom-debitel Shops erhältlich. Um die Versandkosten bei Onlinebestellung zu sparen, können sich Kunden das Gerät während des Bestellprozesses via „Deliver to Store“ in ihre Wunschfiliale schicken lassen und dort abholen. Der richtige regionale Ansprechpartner ist unter https://www.mobilcom-debitel.de/online-shop/haendlersuche zu finden.

(lifePR) (