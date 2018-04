T. Rowe Price lanciert US High Yield Bond Fund in Luxemburg

T. Rowe Price lanciert im April einen US High Yield Bond Fund und ermöglicht damit Investoren Zugang zum weltgrößten und liquidesten High-Yield-Markt. Der UCITS-Fonds setzt den erfolgreichen fünfjährigen Track Record eines US-Publikumsfonds fort, den der Portfoliomanager Kevin Loome bis vor knapp einem Jahr bei Henderson verwaltete, bevor er und sein Team zu T. Rowe Price wechselten. Das konzentrierte "Best Ideas"-Portfolio bietet Zugang zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die die Basissektoren der US-Wirtschaft wie Energie, Telekommunikation, Industrie und Konsum repräsentieren.



Der Fonds folgt der Kombination aus einer strengen, bottom-up-orientierten Kreditauswahl mit einer vorwärtsgerichteten Analyse. "Vor dem Hintergrund einer positiven inländischen Wirtschaft profitieren US High Yield-Emittenten von den stärkeren Cashflows und den verbesserten Unternehmenskennzahlen. Die aktuell zweiprozentige Ausfallrate bei US-Hochzinsanleihen liegt etwa bei der Hälfte des historischen Durchschnitts", so Loome, und ergänzt: "Allerdings ist der US-Hochzinsmarkt mit nur 20 Emittenten, die etwa 20 Prozent der ausstehenden Anleihen ausmachen, nach wie vor sehr konzentriert."



Carsten Kutschera, Head of Germany and Austria, kommentiert: "US High Yield Bonds stellen für Investoren, die auf der Suche nach regelmäßigem Einkommen sind, ein ertragreiches und glücklicherweise recht ineffizientes Jagdrevier dar. Sie können von der aktiven Auswahl kleiner und wenig gehandelter Segmente profitieren, die für die nächsten Jahre die Möglichkeit bieten, überdurchschnittlich zu performen." Für Investoren sei es im aktuellen Umfeld wichtig, sich verstärkt auf das Kreditrisiko zu konzentrieren, da sich der Markt in der späten Phase eines expansiven Kreditzyklus befinde. Bei weiter steigenden Zinsen dürften die Ausfälle von den derzeit niedrigen Niveaus steigen. "Vor diesem Hintergrund kommt der richtigen Titelauswahl mehr denn je eine große Bedeutung zu", so Kutschera.



Der US High Yield Bond Fund ergänzt das Hochzins-Angebot von T. Rowe Price, das bereits zwei unterschiedliche globale High Yield Bond Fonds und den European High Yield Bond Fonds umfasst. Das Haus investiert seit 1984 in Hochzinsanleihen und verwaltete zuletzt rund 30 Mrd. USD in diesem Segment.



Key Risks



The following risks are materially relevant to the fund (refer to prospectus for all risks associated with this product):





Credit risk - a bond or money market security could lose value if the issuer’s financial health deteriorates.

Default risk - the issuers of certain bonds could become unable to make payments on their bonds.

Interest rate risk - when interest rates rise, bond values generally fall. This risk is generally greater the longer the maturity of a bond investment and the higher its credit quality.

Liquidity risk - any security could become hard to value or to sell at a desired time and price.





Notes to Editors



Important Information



The Funds are sub-funds of the T. Rowe Price Funds SICAV, a Luxembourg investment company with variable capital which is registered with Commission de Surveillance du Secteur Financier and which qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”). Full details of the objectives, investment policies and risks are located in the prospectus which is available with the key investor information documents in English and in an official language of the jurisdictions in which the Funds are registered for public sale, together with the annual and semi-annual reports (together “Fund Documents”). Any decision to invest should be made on the basis of the Fund Documents which are available free of charge from the local representative, local information/paying agent or from authorised distributors and via www.troweprice.com



This material is being furnished for general informational purposes only. The material does not constitute or undertake to give advice of any nature, including fiduciary investment advice, and prospective investors are recommended to seek independent legal, financial and tax advice before making any investment decision. T. Rowe Price group of companies including T. Rowe Price Associates, Inc. and/or its affiliates receive revenue from T. Rowe Price investment products and services. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of an investment and any income from it can go down as well as up. Investors may get back less than the amount invested.



The material does not constitute a distribution, an offer, an invitation, a personal or general recommendation or solicitation to sell or buy any securities in any jurisdiction or to conduct any particular investment activity. The material has not been reviewed by any regulatory authority in any jurisdiction.



EEA - Issued in the European Economic Area by T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, London EC4N 4TZ which is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority. For Professional Clients only.

T. Rowe Price

T. Rowe Price ist eine globale Investmentgesellschaft mit EUR 823 Milliarden Euro Assets under Management (Stand: 31. März 2018). Das 1937 von Thomas Rowe Price jr. gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Baltimore (USA) und ist mit eigenen Büros in den USA und Kanada, EMEA und Asien präsent. Diversifizierung, Stiltreue und ein fundiertes Research zeichnet den disziplinierten und risikokontrollierten Investmentansatz von T. Rowe Price aus. Kunden aus Deutschland bietet T. Rowe Price insbesondere Aktien- und Fixed-Income-Lösungen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.troweprice.com.





