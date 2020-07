Pressemitteilung BoxID: 805785 (SZ Scala GmbH)

SZ Scala gewinnt German Brand Award und Best of Content Marketing Award

Die Agentur für strategische Kommunikation und Content-Marketing der Süddeutschen Zeitung wurde zusammen mit ihrem Kunden Kearney beim German Brand Award als Winner ausgezeichnet. Mit dem Kunden München Klinik gGmbH konnte die SZ Scala beim Best of Content Marketing Award gleich doppelt abräumen und in den Kategorien Craft Infografik und Magazine B2C Gesundheitswesen / Pharma / Chemie die Gold-Auszeichnung gewinnen.



Doppelte Freude bei der SZ Scala: Gleich die Jurys zweier Awards konnte die Agentur für strategische Kommunikation und Content-Marketing der Süddeutschen Zeitung von sich überzeugen. Zusammen mit dem Kunden Kearney gewann die SZ Scala mit dem Buch „Nur Mut“ beim German Brand Award in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Communication – Print“. Mit dem Kunden München Klinik gGmbH ging der Best of Content Marketing Award in Gold für das Magazin "Minga" und die Infografik "Die Blutfabrik" im Magazin "Minga" an die Münchner Agentur.



Scala räumt mit “Minga” beim Best of Content Marketing Award ab



Gleich zwei goldene Preise konnte die Scala für das Magazin „Minga“ und die darin enthaltene Infografik zur „Die Blutfabrik“ im Auftrag der München Klinik gGmbH beim diesjährigen BCM abräumen. Das Gesundheitsmagazin „Minga“ gibt das Wissen von 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der München Klinik gGmbH and die Leser weiter. Die SZ Scala hat das Magazin konzipiert, schreibt die Artikel in Abstimmung mit dem Kunden und gestaltet das Layout der „Minga“. Die Jury schreibt dazu: „Minga glänzt mit einer breiten Themenauswahl und Darstellung des Leistungsangebotes der Münchner Kliniken. Visuelles Konzept sehr gut gelungen und abwechslungsreich. Klare Bildsprache, gute Herangehensweise.“ Auch die Infografik hat die Jury voll überzeugt: „Eine gute Infografik soll echten Wissenstransfer mit sich bringen, sie soll Spaß machen zu lesen, leicht verständlich und einprägsam sein. Und sie soll ästhetisch sein. All das findet sich in dieser Infografik vereint.“



Der BCM Best of Content Marketing Award ist mit mehr als 700 Einreichungen der größte Wettbewerb für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. Gold- und Silberawards werden in insgesamt 54 Kategorien vergeben. Die Gewinner werden von einer Jury bestehend aus über 200 Fachleuten ausgewählt, wobei der Auswahlprozess mehrstufig verläuft. Jede Jurygruppe begutachtet in Untergruppen die eingereichten Beiträge. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotenprinzip.



Mut wird beim German Brand Award belohnt



Mut ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig und wird meistens auch belohnt. So im Fall des Buches „Nur Mut“, dass die Unternehmensberatung Kearney gemeinsam mit der SZ Scala GmbH konzipiert und realisiert hat. Vom Rat für Formgebung wurde das Projekt nun im Rahmen des German Brand Award mit dem ersten Preis in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Communication – Print“ ausgezeichnet.



Das Buch »Nur Mut« richtet sich an die Kernzielgruppe der Unternehmensberatung, an die C-Level-Entscheider großer Unternehmen, und ist eine Anerkennung und Wertschätzung mutiger Unternehmerinnen und Unternehmer im Rahmen der #mutmacher-Kampagne. Dieses innovative Konzept und die gelungene Umsetzung wurden jetzt vom Rat der Formgebung gewürdigt. Der German Brand Award wurde in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben. Der Rat für Formgebung und das German Brand Institute zeichnen damit erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.



Heike Rotberg-Stilling, Geschäftsleiterin der SZ Scala: „Diese Erfolge unterstreichen einerseits die Innovationskraft der SZ Scala und zeigen andererseits unsere thematische Vielfalt. Zusammen mit unseren Kunden haben wir spannende und innovative Content-Konzepte erstellt, die ihre Zielgruppen nicht nur erreichen, sondern auch bereichern“.

