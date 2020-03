Pressemitteilung BoxID: 792147 (SZ Scala GmbH)

Mit Flyern, Postkarten und Co. der Krise trotzen

Kundeninformationen in Krisenzeiten

Die Corona-Krise hat Deutschland voll im Griff: Immer mehr Unternehmen müssen vorübergehend schließen oder können ihre Services nur noch digital, als Lieferdienst oder „To-Go“ anbieten. Wichtig ist es da natürlich, Kunden und Partner umfassend über geänderte Öffnungszeiten oder Lieferbedingungen zu informieren. Auch Apotheken stehen gerade vor der Herausforderung, umfassende Informationsangebote immer griffbereit zu haben, um sie Kunden mitgeben zu können. Für schnelle Informationen sind online Beiträge natürlich eine gute Lösung, doch erreichen sie nur einen Teil. Manche Menschen können diese Informationen nicht sehen. Tipps, wie Unternehmen ihnen helfen können und Kunden und Partner auch in diesen schwierigen Zeiten erreichen, gibt Cewe-Print:



Mit Flyern und Foldern Kunden informieren



Gerade älteren Menschen und solchen ohne Internetzugang sollten Unternehmen jetzt Alternativen zu Online-Beiträgen in Form von Flyern und Foldern anbieten. Denn diese Zielgruppe ist sonst vom Informationsangebot ausgeschlossen. Die Flyer und Folder können Firmen dann entweder im Geschäft auslegen (sofern noch möglich), vor dem Laden positionieren, damit Kunden, die vorbeilaufen, sich ein Exemplar mitnehmen können oder als Wurfsendung verteilen.



Flyer sind dabei die Allrounder unter den Werbemitteln. Sie bestehen aus einem einseitig oder beidseitig bedrucktem Blatt Papier, auf dem wichtige Informationen kurz und knapp zusammengefasst sind – etwa neue Öffnungszeiten oder Hinweise auf Liefer- und Abholdienste. Idealerweise enthalten Sie eine Handlungsaufforderung wie „kommen Sie vorbei“ oder „nutzen Sie unser Angebot“. Sie sind handlich, geben Informationen kompakt wieder, sind relativ preisgünstig und schnell herstellbar, sodass Unternehmen mit ihnen auch auf kurzfristige Änderungen und Ereignisse reagieren können.



Folder werden auch Faltblätter genannt. Hierbei handelt es sich um maschinell gefaltete (gefalzte) Papierblätter. Es gibt verschiedene Falzarten. Die Bekannteste ist wohl der sogenannte Wickelfalz, bei dem ein Blatt Papier, oft im DIN A4-Format, mindestens zwei Mal gefaltet und so „gewickelt“ wird. Sie können auf kleinem Raum viel Information beinhalten und werden z.B. gerne von Lieferservices für Speisekarten verwendet.



Im Kontakt bleiben – Grußkarten erreichen Kunden und Partner



Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle räumlichen Abstand voneinander halten müssen, ist es wichtig, mit Kunden und Partnern in Kontakt zu bleiben. Postkarten eignen sich hierfür hervorragend. Egal ob Firmen geöffnete Öffnungszeiten, Liefer- oder Bestellmöglichkeiten mitteilen, einen Gutschein für das Ende der Quarantäne-Zeit verschicken oder den Adressaten aufmunternde Worte und einen lieben Gruß schicken wollen, die kleinen Karten erreichen ihr Ziel auf jeden Fall. Zudem sind sie schnell entworfen und bestellt, sodass Unternehmen mit ihnen auch auf kurzfristige Änderungen reagieren können.



Egal ob Postkarte, Flyer oder Folder – auf die Gestaltung kommt es an



Wichtig ist bei allen Druckprodukten, das Unternehmen sie übersichtlich und ansprechend gestalten. Folgende Punkte sind dabei relevant





Text ist so kurz wie möglich und so lang wie nötig

Das Produkt informiert und unterhält, ohne überladen zu wirken oder zu langweilen

Es gibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Text und Bild

Die Qualität der Druckprodukte ist ansprechend und sie sind für den Leser ein haptisch angenehmes Erlebnis

Tipp- und Rechtschreibfehler sowie Mängel in der Gestaltung sollten vermieden werden



