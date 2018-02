"Schatzsuche im Südwesten": Stöbern nach Raritäten

Verborgen auf Dachböden und in Scheunen schlummern zahllose unentdeckte Gegenstände von historischem und persönlichem Wert. Der Experte Frithjof Hampel hebt in Schlössern und Herrenhäusern, auf Weingütern und Bauernhöfen im Südwesten zusammen mit den Familien die Schätze ihrer Vorfahren. In der zehnteiligen Staffel „Schatzsuche im Südwesten“ stöbert der Kunstsachverständige Frithjof Hampel in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nach diesen besonderen Gegenständen und ihren Geschichten.



Von der Eifel bis zum Bodensee



In zehn Folgen reist Frithjof Hampel in unterschiedliche Regionen des Südwestens. Seine Reise an Mittelrhein, Mosel, Eifel, Kraichgau, an die Saar, in die Ortenau, in den Schwarzwald und an den Bodensee fördert Familiengeschichten von einst zutage: Gegenstände, die vom Alltag der Menschen erzählen und rare Kunstwerke, deren Wert ihren Besitzern nicht bekannt ist. Der Sachverständige für Kunst und Hausrat hat den Blick für das Außergewöhnliche. Mit seinem Wissen und den Hinweisen der Familien zur Herkunft der Gegenstände formt er ein Bild der Region und der Geschichte ihrer Bewohner.



Raritäten von der Schwarzwälder Tischuhr bis zum „Blauen Heinrich“



Eine Schwarzwälder Manufaktur fertigte im 19. Jahrhundert hochwertige Uhren, die heute Sammlerwert haben. Auf einem Hof im Hochschwarzwald entdeckt Frithjof Hampel neben einem Grammophon und einem historischen Butterfass ein solches Stück auf dem Dachboden. In der Eifel enttarnt Frithjof eine Blumenvase als wertvollen Schildertopf aus dem 18. Jahrhundert, der zur Aufbewahrung von Schmalz diente. In Rheinhessen lebt eine Familie, deren Vorfahr Tuberkulosearzt war und den „Blauen Heinrich“ erfand: ein blaues Spuckfläschchen aus Glas, das einen weltweiten Siegeszug antrat und die Ansteckungsgefahr durch die Tuberkulose eindämmte.



Schatzsuche im Südwesten



Die zehnteilige Staffel zeigt eine unbekannte Seite des Südwestens. Sie porträtiert Menschen, ihre Lebensform und Gegenstände, die sie aufbewahren. Bereits 2013 und 2015 entstanden für das SWR Fernsehen jeweils drei Folgen mit dem „Schatzsucher“ und Kunstsachverständigen Frithjof Hampel. „Schatzsuche im Südwesten“ ist eine Produktion von casei-media GmbH für den SWR. Die Redaktion im SWR haben Katrin Grünewald und Stefanie von Ehrenstein.

