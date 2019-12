Pressemitteilung BoxID: 778738 (SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG)

Neuer Vorstand bei der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG

.

Zum 1. April 2020 tritt der bisherige Vorstandsvorsitzende und kaufmännische Vorstand Johannes Müller (63) in den Ruhestand.



Nachfolger als Vorstandsvorsitzender wird ab 1. April 2020 der technische Vorstand Tobias Harms (46). Neu in den Vorstand gewählt wurde in der gestrigen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens als kaufmännisches Vorstandsmitglied Dr. Thilo Grabo (42). Er soll sein Amt ebenfalls zum 1. April 2020 antreten.



„Die gute und harmonische Nachfolgeregelung versetzt die SWEG in die Lage, ihren bisherigen Kurs hin zu einem modernen Nahverkehrsdienstleister fortzusetzen.“, so Prof. Dr. Lahl, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft.



Neben Schienen- und Busverkehr engagiert sich die Gesellschaft auch bei Schieneninfrastruktur und Güterverkehr auf Schiene.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (