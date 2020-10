Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Kleinen Dorfstraße kommt es in der Zeit vom 19. Oktober bis voraussichtlich 6. November zu Einschränkungen auf der Bus-Linie 91.



Die Busse fahren in beiden Richtungen über die Gottstedter Landstraße. Die Haltestellen „Gottstedt“ werden auf die Gottstedter Landstraße verlegt. Für Fußgänger wird eine Bedarfsampel eingerichtet.



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.evag-erfurt.de, an den Haltestellen oder über die EVAG-App „Erfurt mobil“. Gern helfen auch die Kollegen im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger weiter.

