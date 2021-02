Das Tiroler Familienunternehmen zeigt auf SWAROVSKIOPTIK.COM wunderschöne Erlebniswelten für Jäger, Birder sowie Naturliebhaber. Kombiniert werden diese mit einem umfassenden Leistungsangebot rund um das hochwertige Produktportfolio des Fernoptikproduzenten. Emotionale Inhalte verschmelzen so mit klassischen e-Commerce-Elementen. Die hochwertigen Ferngläser, Teleskope und Zielfernrohre werden nicht nur im Zuge von vielen Geschichten aus den drei Zielgruppen (Jäger, Birder, Naturliebhaber) gezeigt, sondern werden mit all ihren Funktionen und technischen Details im modernen Webshop dargestellt.



User steht im Fokus



Die Seite überzeugt mit aktuell aufbereiteten Inhalten, neuen Funktionen, einer benutzerfreundlichen Struktur und einem ansprechenden Design. Im Fokus steht der User. Dank einer übersichtlichen und intuitiven Navigation gelangt der Besucher in wenigen Klicks schnell zum Ziel – unabhängig von Endgeräten und Bandbreiten. Alle Funktionalitäten stehen immer und überall zur Verfügung. Möglich war diese innovative Umsetzung durch eine komplett neue Seitenarchitektur. Diese besteht aus einer Vielzahl von Microservices, die über Schnittstellen verknüpft sind. Im Hintergrund sorgt eine Cloudlösung dafür, dass das System jederzeit flexibel an neue Anforderungen angepasst bzw. erweitert werden kann.



Integriertes Kundenportal



Zielgruppenspezifische Services schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. In die Webseite integriert ist das SWAROVSKI OPTIK Kundenportal. Mit MYSERVICE steht dem User eine umfassende Wissensdatenbank zur Verfügung, auf der zahlreiche Informationen zu Produkten, technischen Services, Tipps und Pflege, aber auch Tutorials oder Bedienungsanleitungen online abrufbar sind. In MEIN KONTO können Kundinnen und Kunden ihre Produkte registrieren, Bestellungen bearbeiten oder Geräte für eine Reparatur anmelden.



„Unser Ziel ist es mit swarovskioptik.com ein vielseitiges Markenerlebnis zu vermitteln. Die Plattform ist zentraler Kontaktpunkt für Interessenten und Kunden weltweit. Durch die moderne technische Architektur ist es uns möglich, auf regionale Besonderheiten einzugehen – und damit die Bedürfnisse unser User überall auf der Welt optimal zu bedienen“, erklärt Projektleiter Hans. Die Site ist in sechs Sprachen und 13 Landesversionen online. Als Implementierungspartner konnte mit Bright IT ein Tiroler Unternehmen gewonnen werden. Die Linzer Kommunikationsagentur Gruppe am Park (GAP) zeichnete für das Design verantwortlich. Commercetools und Contentful fungierten als technische Systempartner.

