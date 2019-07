Pressemitteilung BoxID: 760395 (Swarovski Optik KG)

SWAROVSKI OPTIK: Alles neu beim "Digiscoper of the Year"

Instagram wird Hauptkanal

Der international beliebte Fotowettbewerb „Digiscoper of the Year“ von SWAROVSKI OPTIK erfindet sich neu. Der Wettbewerb findet bereits zum 14. Mal statt, allerdings unter neuen Rahmenbedingungen. Die Teilnahme ist erstmals nur über die Social Media Plattform Instagram möglich. Die Gewinner werden dabei per Zufallsgenerator ermittelt, um auch Hobby-Digiscopern eine Bühne zu bieten und sie vor den Vorhang zu holen.



Absam, 18. Juli 2019 (w&p) – Bereits 2018 gab es die Möglichkeit beim „Digiscoper of the Year“ über Instagram teilzunehmen. Aufgrund des großen Anklangs wird der Fotowettbewerb 2019 gänzlich über die Social Media Plattform abgewickelt. Vom 1. bis 31. Oktober 2019 können alle begeisterten Digiscoper ihre Bilder mit dem Hashtag #DOY2019 taggen und auf Instagram hochladen. Damit sie bei der Auslosung teilnehmen können, ist es wichtig, dass die Beiträge öffentlich gepostet werden. Der glückliche Gewinner wird über einen Zufallsgenerator ermittelt und kann sich über ein CL Companion Fernglas mit VPA (Variabler Phone Adapter) und Adapterring freuen.



Plattform für Naturbegeisterte



Menschen für die Schönheit der Natur zu begeistern und so zur Bewahrung unserer Lebensgrundlage beizutragen, ist der Auftrag den SWAROVSKI OPTIK erfüllt. Mit der neuen Ausrichtung des „Digi­scoper of the Year“ wird diese Mission ganz klar nach außen getragen. Naturbegeisterten soll eine Plattform geboten werden, die es ihnen ermöglicht, die Liebe zur Natur zu zeigen, diese mit anderen zu teilen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen sowie sich gegenseitig zu inspirieren.



SWAROVSKI OPTIK – Aus Liebe zur Natur



Eintauchen in eine Welt von faszinierenden Details und verborgenen Geheimnissen: Beim Digiscoping, der Fotografie mit einer digitalen Kamera oder einem Smartphone durch das Okular eines Teleskops oder eines Fernglases, ist das möglich. Immer mehr Menschen entdecken diese besondere Art des Fotografierens für sich – es entstehen beeindruckende Bilder, die auch geteilt werden wollen. Daher initiiert SWAROVSKI OPTIK seit inzwischen 14 Jahren den Wettbewerb „Digiscoper of the Year“, der sich zur weltweit größten Plattform für Digiscoping-Fotos entwickelt hat und Teilnehmer aus der ganzen Welt anzieht.



Wichtige Termine



Start des Wettbewerbs: 1. Oktober 2019

Einsendeschluss: 31. Oktober 2019 (23:59:59 CEST)

Bekanntgabe der Gewinner: Im November 2019

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (