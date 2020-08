Pressemitteilung BoxID: 810280 (D. Swarovski Tourism Services GmbH)

Circus Roncalli verzaubert auch in diesem Sommer die Swarovski Kristallwelten

Eröffnung des "Zirkuszaubers" in den Swarovski Kristallwelten

Viel Begeisterung und Emotion war bei den Gästen der Swarovski Kristallwelten im vergangenen Sommer zu spüren, als der Circus Roncalli den Garten in eine Zirkusmanege verwandelte. Auch in diesem, sehr besonderen, Jahr geht die Zusammenarbeit weiter: Lili Paul-Roncalli, die jüngste Tochter des Zirkusdirektors Bernhard Paul und Gewinnerin der TV-Show „Let’s Dance“, eröffnete heute den Zirkuszauber 2020, der mit neuen Artisten und historischen Zirkuswagen von 8. August bis 6. September die Besucher erfreut.



„Die Begeisterung über die gelungene Zusammenarbeit mit dem Circus Roncalli ist bei allen, die im vergangenen Sommer dabei waren, noch immer spürbar. Diese Melange aus Illusion und Akrobatik auf der funkelnden Outdoor-Bühne der Swarovski Kristallwelten fasziniert nachhaltig“, sagt Carla Rumler, Cultural Director Swarovski und Kuratorin Swarovski Kristallwelten.



Und Zirkusdirektor Bernhard Paul ergänzt: „Circus und Theater waren immer schon ein Zufluchtsort, um auch in herausfordernden Zeiten einen geschützten und geschätzten Raum für Magie und Poesie zu schaffen. Genau das ist auch unser gemeinsamer Anspruch für diesen Sommer.“ Lili Paul-Roncalli, die im vergangenen Sommer täglich auf der Bühne stand, freut sich dieses Jahr auf ihre Rolle als Besucherin: „Zwei Monate in dieser Kulisse aufzutreten, war ein tolles Erlebnis. So nahe am Publikum ist man im Zirkus nicht. Ich hatte im Frühjahr das absolute Gegenteil, als wir Let’s Dance ganz ohne Publikum drehen mussten. Diese große Bühne im Garten ist perfekt, um den Artisten genau auf die Finger zu schauen – und trotzdem Abstand wahren zu können.“



Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, über die Neuauflage unter besonderen Umständen: „Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wollten wir auch in diesem Sommer unseren Gästen magische Momente anbieten. Die notwendigen Rahmenbedingungen zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter motivierten uns zu kreativen Lösungen, den weitläufigen Garten mit zahlreichen Ausstellungsstücken und Artisten in Bewegung zu bespielen.“



Die Besucher betreten durch das Zirkuszelt direkt vor dem Riesen die magische Welt des Circus Roncalli und tauchen ein in einen Tag voller Poesie, Artistik und Zirkuszauber.



Eine echte Riesin, Magier und ein Roncalli Urgestein – diese Artisten begeistern das Publikum



Ursprünglich wollte er professioneller Boxer werden, doch zu unserem Glück zog es ihn in eine andere Arena: Clown Anatoli Akerman zaubert sich als charmant-akrobatischer Geschichtenerzähler in die Herzen des Roncalli-Publikums. Nach Stationen beim Cirque du Soleil in Las Vegas und Tokyo ist er inzwischen ein echtes Roncalli Urgestein. Anatolis einzigartiger Blick für surreal-komische Situationen hat Zirkusdirektor Bernhard Paul von Anfang an begeistert. Sein verträumter Charakter mit der skurrilen Silhouette überrascht seine Zuschauer immer wieder mit unerwarteten Fähigkeiten.



Eine Riesin im Garten des Riesen? Die Besucher der Swarovski Kristallwelten werden ihren Augen kaum trauen, wirkt dieses erstaunlich große und dennoch zarte Wesen doch wie aus einer anderen Dimension. Miriam van der Neut verzaubert nicht nur durch ihre Erscheinung, sondern verbreitet kristalline Magie mit Kristallen von Swarovski, die sie an die Besucher verteilt.



Heiß-kalte Magie ist die Spezialität von Lukas Brandl. Als Absolvent der Artistenschule Rotterdam beherrscht er neben Zauberei auch noch das Jonglieren, Akrobatik und Schauspielerei. Trotz seines jungen Alters hat er schon einige Auszeichnungen gewonnen und ist seit 2008 in verschiedenen Ländern aufgetreten. Er verblüfft das Publikum durch Zauberei mit echtem Feuer, Eis und Kristallen.



Albert Tröbinger ist der weltweit erste offizielle Guinness-Weltrekordhalter in seiner Disziplin, der Kontaktjonglage. Bei diesem Spiel zwischen Objekt und Körper mit einer Symbiose aus Balance, Dynamik und Leichtigkeit wird die Schwerkraft scheinbar aufgehoben. In ständigem Kontakt mit dem Körper lässt Albert Tröbinger Glaskugeln und Glasringe scheinbar schweben und auf schier unmöglichen Bahnen über seinen Körper gleiten. Objekte werden auf magische Weise lebendig und die Gesetze der Physik scheinen außer Kraft gesetzt. Die wohl sinnlichste Form der Jonglage verbindet Harmonie und Präzision mit reiner Körperbeherrschung.



Die Attraktionen: Oldtimer, Zirkuswagen und Schaugeschäft



Direkt vor dem Riesen erwartet Roncalli‘s Miniatur-Chapiteau, ein kleines Zirkuszelt mit der Innenausstattung einer Artistengarderobe und der Büste des dummen August Zippo, die Besucher. Hinter Roncallis berühmtestem Clown steckt kein geringerer als Roncalli-Legende Bernhard Paul höchstpersönlich. Die überlebensgroße Büste, als Schaufensterdekoration in den Roncalli Werkstätten entworfen und gebaut, vermittelt die kindliche Spielfreude des Clowns und ist die perfekte Kulisse für ein Selfie.



Zauberkunst hautnah erleben Besucher im Fleur de Lys Bus. Der Oldtimer aus England wurde liebevoll in den Roncalli-Werkstätten restauriert. Bis heute sind diese nostalgischen Autos und Busse begehrte und seltene Sammlerobjekte. Schon seit dem Mittelalter wird von fahrenden Zauberern berichtet, die zu den Jahrmärkten strömten, um dort ihre Zauberkünste zu zeigen. Unter ihnen befanden sich auch Taschenspieler, Quacksalber und Artisten, die dem Bedürfnis der Menge, scheinbar unerklärliche Vorkommnisse zu bestaunen, entgegenkamen.



Roncalli‘s Balkonwagen stammen aus der Blütezeit des französischen Circus des 20. Jahrhunderts und sind somit über 100 Jahre alt. Der in den Swarovski Kristallwelten ausgestellte Schindelwagen, mit der auf dem Dach aufgesetzten Fensterreihe und aufwendigen Spiegelfenstern, ist ein echtes Unikat und stilprägend für die typische Roncalli-Architektur. Der Balkonwagen wurde liebevoll und originalgetreu restauriert, handbemalt und blattvergoldet.



Besonders gefragt sind die Besucher beim „Hau den Lukas“. Seit 200 Jahren ist der „Lukas“ ein Dauerbrenner auf den Jahrmärkten. Eine urige Tradition des Kräftemessens und beste Gelegenheit, den Damen und Herren zu imponieren. Aber auch eine gute Gelegenheit, um einfach mal Dampf abzulassen. Es sind nicht zuletzt diese historischen, in die heutige Zeit geretteten Attraktionen aus der Privatsammlung von Roncalli-Gründer und Sammler Bernhard Paul, die den Budenzauber der Jahrmärkte von anno dazumal erlebbar machen. Ein Tipp: Es zählt nicht alleine die Kraft, es kommt auf die Technik an.



Roncalli‘s Zirkuszauber zum Jubiläumspreis



Alle Attraktionen von Roncalli’s Zirkuszauber sind genauso wie unzählige Fahrten auf dem Karussell im Eintrittspreis enthalten. Anlässlich des 25. Jubiläums der Swarovski Kristallwelten profitieren Gäste von einem 25%-Rabatt auf die Eintrittstickets und Jahreskarten. Den Audioguide mit interessanten Hintergrundinfos über Wunderkammern, Künstler und Garten gibt es kostenlos dazu. Die Aktion gilt bis 31. Dezember 2020.



Roncalli’s Zirkuszauber findet vom 8. August bis 6. September 2020 in den Swarovski Kristallwelten täglich von 10 bis 19 Uhr statt (letzter Einlass um 18:00 Uhr). Damit Gäste ein sicheres Erlebnis genießen können, werden entsprechende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen getroffen.

