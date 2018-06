Vielseitiger als Sie dachten - die neue "Sunstar Swiss Hotel Collection".

Die Sunstar Gruppe verfeinert und schärft ihre strategische Ausrichtung und positioniert die einzelnen Hotels neu und individuell in ihren jeweiligen Destinationen

Darauf basiert sind über die nächsten Jahre umfangreiche Investitionen in Zimmer, Wellness-Anlagen und Hotelinfrastruktur geplant

Eine entsprechende Kommunikationsstrategie mit emotionaler Bild- und Markenwelt begleitet die neue Strategie





Die Sunstar Hotels entwickeln sich weiter und positionieren in der neuen "Sunstar Swiss Hotel Collection" jedes der 11 Hotels individuell, regional stark verankert und fokussiert auf seine Stärken. Die entsprechende Anpassung und Modernisierung der Infrastruktur wird durch ein langfristiges Investitionsprogramm umgesetzt und weitgehend mit dem erwarteten Cash Flow finanziert. Eine umfassende Relaunchkampagne mit neuer Website, Plakat- und Imagewerbung, Stärkung der Social-Media-Aktivitäten und Direct-Marketing-Massnahmen trägt die neue "Sunstar-Welt" hinaus in die Köpfe und Herzen der Gäste.



Die "Sunstar Swiss Hotel Collection" - von A wie Arosa bis Z wie Zermatt

Vielseitig, heterogen, andersartig, ungleich - diese Synonyme beschreiben den Charakter der Sunstar Hotels: denn vom feinen, kleinen, barocken Herrschaftssitz mit 20 Zimmern, über das beschauliche, graubündentypische Chalet mit 60 Zimmern bis hin zum modern-praktischen 400-Betten Hotel mit einzigartigem Panoramablick auf die Eigernordwand ist alles dabei. Seit 50 Jahren durch Zukäufe historisch gewachsen, besteht die Sunstar Gruppe heute aus 11 Häusern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit den Jahren hat sich an den Standorten, gestützt durch die vorhandene Infrastruktur, die Umgebung und das Engagement der langjährigen Mitarbeiter, eine Fachkompetenz entwickelt, die von zahlreichen Stammgästen geschätzt wird. Diese natürlich gewachsene Ausrichtung wird durch die neue Collection-Strategie nun geschärft und sukzessive weiterentwickelt. Das Sporthotel wird noch "sportlicher", das Familienhotel noch "familiärer" und das Genusshotel noch "vinophiler". Für die Gäste wird "ihr" Sunstar Hotel kurz formuliert so einfach noch einen Tick besser!



Umsetzung der "Collection-Strategie" durch gezielte Investitionen in die Infrastruktur

Die Gäste mit neuen, unerwarteten Räumen, Farben und Materialien zu überraschen - das ist das Ziel der laufenden Investitionen in die neue Sunstar-Hardware. Umgesetzt wurden bereits Zimmerrenovationen in Arosa, Grindelwald und Davos. Die Wellnessbereiche in Brissago und Arosa wurden ebenfalls erneuert. In Lenzerheide werden pünktlich zu Beginn der Sommersaison der Bike-Keller und das alpine Restaurant eröffnet. In Saas-Fee entsteht ein neuer Eingangsbereich mit modernem State-of-the Art-Skikeller. Für die kommenden Jahre befinden sich zahlreiche weitere Investitionsprojekte in Planung, die allesamt die jeweiligen hotelspezifischen Bedürfnisse der Gäste berücksichtigen. Hier gelangen Sie zu einigen Impressionen der neuen Sunstar-Welt....



Produktoptimierung und Angebotserweiterung

Kulinarische Neuerungen auf den Speisekarten, taufrische Spa- und Beautytreatments und die kleinen, täglichen Überraschungen unserer Mitarbeiter - die Gäste erwartet auch im Software-Bereich einiges! Das Kernstück der teils neu entwickelten, teils angepassten Angebotspackages ist die Vernetzung der einzelnen Sunstar Hotels, wie sie bei der E-Bike-Rundreise auf den Bündner-Bike-Trails zwischen Davos, Lenzerheide und Arosa stattfindet. Die Vermietung von E-Autos (BMW I3) an den Standorten Davos, Klosters und Grindelwald trägt der Sunstar-Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung und ermöglicht allen Gästen, die ohne PKW anreisen, ökologisch verträgliche Ausflüge in den Feriendestinationen. Auf Wunsch ist sogar der Genuss-Picknick-Korb mit im Gepäck!



Erscheinungsbild und Kommunikation erhalten Fresh-up

Als Folge der neuen Strategie wurden das Corporate Design aufgefrischt und die Kommunikations-kanäle erweitert. Neben der neuen Website sorgen kreative Plakat-, Anzeigen- und Social-Media-Kampagnen für mehr Aufmerksamkeit und Stärkung der Marke "Sunstar" in der Öffentlichkeit.

Vielseitiger als Sie dachten - die neue "Sunstar Swiss Hotel Collection".

Sunstar Hotels Management AG

Die 1969 gegründete und an der elektronischen Handelsplattform OTC-X der Berner Kantonalbank gelistete Sunstar-Holding AG mit Sitz in Liestal/BL besitzt und betreibt elf SUNSTAR Ferienhotels im 4-Sterne-Segment in den Schweizer Bergen, im Tessin und im Piemont (Arosa, Davos, Flims, Klosters, Lenzerheide, Grindelwald, Wengen, Saas-Fee, Zermatt, Brissago und Isola d'Asti/Piemont) mit insgesamt 1'800 Betten. Frühestens Ende 2020 ist die Eröffnung eines weiteren Betriebes in Pontresina mit 110 Betten vorgesehen. Die Planungen für dieses Projekt befinden sich in der Endphase. Als weltweit erste Hotelgruppe garantiert Sunstar seit 2008 klimaneutrale Ferien in allen Schweizer Betrieben. Neben ihrer nachhaltigen Ausrichtung legt Sunstar auch Wert auf vielfältige Urlaubs- und Erlebnisangebote zu einem attraktiven Preis-/Leistungs-Verhältnis. Das downloadportal für Bildmaterial finden Sie unter www.sunstar.ch/de/medien

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren