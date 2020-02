Pressemitteilung BoxID: 787485 (Sunstar Hotels Management AG)

Sunstar Sommersaison 2019 mit Rekord-Halbjahresergebnis

Dank mehr Logiernächten, höheren Umsätzen und unterproportionalem Kostenanstieg gelingt es der Sunstar Hotelgruppe bereits zum siebten Mal in Folge das Halbjahresergebnis deutlich zu verbessern. Erstmals seit Jahrzehnten resultierten sogar schwarze Zahlen.



• Die Übernachtungen erhöhten sich um 5.1% auf 167‘800 Einheiten

• Der Konzernumsatz wuchs um 4.7% auf CHF 24.6 Mio.

• Der Bruttobetriebsgewinn (GOP) stieg um 38% auf CHF 4.7 Mio.

• Mit einem Gewinn von CHF 0.5 Mio. geht die Saison 2019 somit als ein „Rekord-Sommer“ in die Unternehmensgeschichte ein.



Erneuter Gästezuwachs aus dem Nahen und Fernen Osten



Die Hotels im Berner Oberland (Grindelwald und Wengen) profitierten vom hohen Gästeaufkommen aus den asiatischen und arabischen Märkten und konnten ihre Auslastung wiederum steigern. Die Walliser Betriebe in Zermatt und Saas-Fee verzeichneten ebenfalls ein erfreuliches Wachstum. Im Bündnerland, welches weniger von Gästen der Fernmärkte frequentiert wird, waren die Übernachtungszahlen leicht rückläufig. Brissago und Piemont dagegen waren stabil.



Das Sommerhalbjahr wird immer relevanter



Die äusserst positive Entwicklung zeichnete sich schon über einen längeren Zeitraum ab: seit 2013 verbesserten sich die Halbjahresergebnisse volumenseitig (Logiernächte/Umsatz) kontinuierlich und in 2019 ermöglichte dieses Wachstum nun auch einen markanten Anstieg der finanziellen Resultate und führte sogar erstmals seit Jahrzehnten zu einem Reingewinn in der Sommersaison. Der Umsatzanstieg auf insgesamt CHF 24.6 Mio. (+4.7%) führte zusammen mit unterproportional ansteigenden Kosten zu einem erneut verbesserten Bruttobetriebsgewinn (GOP) von CHF 4.7. Mio (+38%), was einer GOP-Marge von 19.1% entspricht. Dank einem kleinen Gewinn aus dem Verkauf des Hotels in Flims nahm das Jahresergebnis sogar noch etwas stärker zu, so dass ein sehr erfreulicher Reingewinn von CHF 0.5 Mio. (Vorjahr: Verlust von CHF -0.9 Mio.) resultierte.





Wintersaison 2019/20 und Auswirkungen Coronavirus



Der Start in die laufende Wintersaison verlief gut, auch wenn wegen Schneemangel und Föhnsturm besonders in den tiefer liegenden Sunstar-Destinationen wie Grindelwald, Klosters und Wengen Ende Dezember keine rechte Winterstimmung aufkommen wollte. Momentan liegt der Buchungsstand für den gesamten Winter 2019/20 leicht über Vorjahresniveau und lässt für das gesamte Geschäftsjahr, auch dank des hervorragenden Sommerergebnisses, vorsichtig optimistisch sein.



Allerdings dürften die Auswirkungen der aktuellen Coronavirus-Epidemie ab jetzt spürbar werden. Bisher wurden aus China für die Monate März und April bereits vereinzelte Reisen storniert. Da die Hauptreisezeit für chinesische Touristen, insbesondere Gruppenreisende, jedoch erst in den Monaten Mai bis Oktober liegt, können die Auswirkungen auf die Sunstar Gruppe noch nicht genau beziffert werden. Ausschlaggebend wird sein, wie sich die Situation in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Betroffen von Stornierungen wären primär die Betriebe Grindelwald und Wengen im Berner Oberland, sowie Zermatt.



Die Geschäftsleitung beurteilt die Situation laufend und hat ein entsprechendes Risikomanagement initiiert.

