Rabatt-Aktion für Nordamerika: Sunny Cars gewährt am 2. und 3. Januar 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 10 Prozent pro Mietwagenbuchung für USA und Kanada

Neujahrsgeschenk für Nordamerika-Urlauber: Sie können ihren Mietwagen für die USA und Kanada am 2. und 3. Januar 2020 vergünstigt buchen. Der Mietwagen-Experte Sunny Cars hat ein Nordamerika-Special für beide Tage aufgelegt und räumt pro Mietwagenbuchung für die USA und Kanada einen Preisnachlass in Höhe von zehn Prozent ein.







Beide Reiseländer liegen im Trend: Vor allem Kanada verzeichnet den Reiseveranstaltern zufolge in 2019 wieder zweistellige Zuwachsraten und die USA gelten gemeinhin als das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen. Vor allem die Nationalparks in beiden Ländern sind beliebte Sehenswürdigkeiten und lassen sich mit einem Mietwagen am besten entdecken.







Bei Sunny Cars profitieren Mietwagenkunden zudem von einem Premium Rundum-Sorglos-Schutz: Alle wichtigen Leistungen sind im Mietwagenpaket enthalten, bei der Zusatzhaftpflichtversicherung beträgt die Höhe sogar 7,5 Millionen Euro. Die Tankregelung lautet auf Rückgabe wie Übernahme, was in der Regel voll/voll bedeutet. Zudem erstattet Sunny Cars auch Schäden an Glas, Dach, Reifen sowie Unterboden inklusive Ölwanne und Kupplung.







Buchbar sind sämtliche Mietwagenangebote von Sunny Cars über das Reisebüro, die Webseite https://www.sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 – 82 99 33 900.

