Für mehr Licht beim Leben

Glas-Schiebe-Systeme bringen Licht und Luft an und in das Haus

Licht und ein offenes Wohngefühl spielen heutzutage in der Immobilienbranche eine immer größere Rolle. Das beginnt bei der Terrassengestaltung, geht über die Fassade und zieht sich innerhalb von Wohnungen und Häusern durch alle Räume. „Raum-in-Raum-Konstellationen, wie begehbare Kleiderschränke im Schlafzimmer, separierte Essecken in der großen Wohnküche oder Raumtrenner für Regenduschen und Toiletten in Badezimmern – die Möglichkeiten, Glas in den eigenen vier Wänden einzusetzen, sind zahlreich“, weiß Ernst Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Seit über 30 Jahren realisiert der Experte für Falt-Schiebe-Systeme, Schiebe-Dreh- und Schiebe-Systeme individuelle Lösungen.



Universell statt Standard



Ein Problem beim Einsatz von Glas-Schiebe-Systemen gibt es immer dann, wenn das System nur unzureichende Flexibilität zulässt. Standardmaße, -höhen und Rahmen beschränken die Gestaltungsoptionen. Doch Bau-, Renovierungs- und Sanierungsprojekte zeichnen sich vermehrt dadurch aus, dass Bauherren individuelle Akzente setzen. „Immer mehr Eigenheimbesitzer wünschen Glaselemente in Sondermaßen. Besonders schmale oder extrem breite Elemente lockern Raumtrennungen und Fassaden auf. Vor allem Stadtvillen oder -häuser, Gebäude im Bauhausstil, Pultdach oder moderne Fachwerkhäuser setzen Glas oft sehr spielerisch und raffiniert ein“, bemerkt Ernst Schneider. Statt fester Maße realisiert SUNFLEX je nach Systemtyp Höhen bis zu 3,5 Meter, wie bei dem Falt-Schiebe-System SF 55. „Selbst unsere hängenden Schiebe-Systeme setzen wir mit Glaselementen bis 2,6 Meter Höhe und 1,6 Meter Breite um. Noch etwas höher können wir bei dem SF 30 arbeiten. Dieses System ist stehend aufgebaut, heißt: Die Gesamtlast liegt auf der Bodenschiene. Dies ermöglicht Elementhöhen bis zu 3 Meter, ohne dass die einzelnen Glasscheiben in einem Rahmen stabilisiert werden müssen.“ Durch die Ganzglasoptik fallen bei diesem System störende Rahmen weg, sodass es sich als Raumtrenner auch für moderne Bauprojekte mit hohen Decken eignet. Wer auch eine optische Trennung wünscht, für den eigenen sich Glas-Schiebe-Systeme mit Bunt- oder Milchglas.



Flexibel statt statisch



Nicht nur in der Konstruktion zeichnen sich hochwertige Glas-Schiebe-Systeme durch Flexibilität aus. Auch für den Alltag bringen sie einen Pluspunkt, den nicht jedes Glasfenster erfüllt: Das komplette Öffnen der Elemente. „Sei es die Trennwand im Wohnzimmer oder die Glasfassade zur Terrasse – bei der Integration von Schiebe-System haben Eigenheimbesitzer die Möglichkeit, die Wände bei Bedarf ‚verschwinden zu lassen‘ und so Räume zu vergrößern oder fließende Übergänge zwischen Innen und Außen zu schaffen“, verdeutlicht Ernst Schneider und merkt an: „Heutzutage ist das ganze Leben wesentlich flexibler, nicht mehr so statisch wie noch vor 50 Jahren. Das zieht sich durch das Berufsleben, die Freizeitgestaltung, Partnerschaften und betrifft somit natürlich auch den Bereich Wohnen.“ Moderne Bau- und Wohnkonzepte spiegeln das wider. Veränderbare Lichtinstallationen, bewegliche Wände und ein Vermischen von Draußen und Drinnen sind hier bezeichnend.



Weitere Informationen unter www.sunflex.de

