SunExpress Marketing und Kommunikation in neuer Verantwortung

19.02.19

Kerstin Lomb übernimmt ab sofort die Funktion als Chief Marketing Officer (CMO), verantwortlich für Brand, Marketing und Corporate Communications bei SunExpress.



Mit den ambitionierten Wachstumsplänen der Ferienfluggesellschaft und der zentralen Rolle, die SunExpress bei der quantitativen und qualitativen Entwicklung des Türkei-Tourismus spielt, unterstreicht die Ernennung eines Senior-Experten und die Bündelung der globalen Marketing- und europäischen Unternehmenskommunikation in einem Verantwortungsbereich die Bedeutung als ein zentrales Element der Unternehmensstrategie.



„Zusammen mit unserem Wachstum wollen wir das Profil von SunExpress weiter schärfen und unsere bereits starke Marke noch mehr emotionalisieren", sagt Peter Glade, Chief Commercial Officer. "Ich freue mich, mit Kerstin Lomb unser Team mit einer renommierten Expertin für diese Aufgabe zu verstärken. Sowohl unsere Passagiere als auch unsere Branchenpartner werden von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren."



„Fluggesellschaften müssen sich mehr und mehr der Aufgabe stellen, sich gegen den Wettbewerb in einem überladenen Umfeld von Marketingmaßnahmen im Kampf um die Aufmerksamkeit und Zeit des Kunden durchzusetzen. Passagiere versuchen immer mehr zu verstehen, wofür die von ihnen zur Verfügung gestellten Daten tatsächlich verwendet werden, und wollen zunehmend in der Lage sein, zu beurteilen, ob diese Daten auch so verwendet werden, dass sie ihnen einen tatsächlichen Mehrwert bieten", betont Kerstin Lomb. "Wir streben an, über den Zeitraum eines ganzen Jahres - nicht nur bei der aktuellen Urlaubsreise - relevant für unsere Passagiere zu sein. In 2019 setzen wir unter anderem auf Transparenz und Zugang zu personenbezogenen Daten und dabei das Vertrauen unserer Passagiere zu gewinnen und zu halten sowie die Personalisierung weiter auszubauen. Diese Transparenz und Vertrauenswürdigkeit wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil und hat direkte Auswirkungen auf Marke und Vertrieb."



Zuvor hatte Kerstin Lomb die Position Senior Advisor bei der Amadeus IT Group inne. Darüber hinaus arbeitete sie mit Start-ups in den Bereichen Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsplanung, International Scaling sowie Finanzierung. Sie war Partnerin und Global Managing Director bei Accenture und Geschäftsführerin der digitalen Firma von Publicis. Kerstin Lomb verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Marketing und Kommunikation. Ihr Branchenfokus liegt auf Luftfahrt und Konsumgüter. Sie verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Fachhochschule Rendsburg. Kerstin Lomb ist Beiratsmitglied der Juptr GmbH und der Firefly IM AG.

