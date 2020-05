Pressemitteilung BoxID: 798458 (Südwesttextil e.V.)

Textilhersteller klagen über Werbeverbot bei Facebook und Google

In der Textil- und Bekleidungsindustrie gibt es großen Unmut über das Geschäftsgebaren von Facebook und Google. Immer mehr Un-ternehmen sind von den Anzeigensperren für Maskenwerbung betroffen. Der Verband Südwesttextil beklagt ein geschäftsschädigendes Vorgehen der Internet-konzerne: „Corona und Lockdown sind für einige Mitglieder schon existenzge-fährdend. Mit Masken haben sie kurzfristig einen neuen Markt bedient. Doch Fa-cebook und Google schotten den wichtigen Absatzkanal Internet gerade massiv ab“, kritisiert Südwesttextil-Hauptgeschäftsführer Peter Haas.



Wenn Facebook und Google gegen Fake-Produkte, Wucherer und die Verknap-pung von Medizinprodukten vorgehen wollten, dann setze der Algorithmus dies gerade fehlerhaft um. Faktisch werde ein Werbeverbot für Medizinprodukte zum Anzeigenstopp für alle Maskenanbieter. „Bei zusammen 150.000 Mitarbeitern bei Facebook und Google wird sich ja wohl jemand finden, der seriöse von unseriö-sen Anbietern trennen kann“, so Haas. Es zeige sich: Nicht jede künstliche Intelli-genz führe ohne gesunden Menschenverstand zu schlauen Ergebnissen. Statt ei-ner computerisierten Anzeigenprüfung erwarte Südwesttextil eher eine Anbieter-prüfung. Andere Plattformen wie Ebay würden dies bereits sehr viel differenzier-ter gestalten. Südwesttextil werde das Werbeverbot jedenfalls juristisch prüfen lassen. Auch Politik sowie Wettbewerbshüter seien aufgerufen, die Rettungsinsel „Internet“ für viele Mittelständler wieder zugängig zu machen.



Insbesondere in den USA war Druck auf die Netzwerke ausgeübt worden, Wer-bung für Masken und Desinfektionsmittel mit dem Hintergrund zu unterbinden, dass keiner mit der Corona-Angst unlautere Profite machen und die Waren zu weit überhöhten Preisen verkaufen sollte. Zum anderen sollte die bereits beste-hende Knappheit an Schutzausrüstung nicht dadurch verschärft werden, dass Kunden außerhalb des medizinischen Sektors diesem die dringend benötigten Ausrüstungsgegenstände entziehen.

