"rundum gesund: Arthrose" SWR Gesundheitsmagazin

28.01.19

Arthrose ist weltweit die häufigste Erkrankung der Gelenke. Sie kann vor allem Knie, Hüfte und Schultern betreffen, tritt aber auch an den Fingern auf. Fast immer geht Arthrose auf Knorpelverlust zurück und verursacht schmerzhafte Bewegungseinschränkungen. Experte bei Dennis Wilms im SWR Studio ist der Orthopäde, Unfallchirurg und Rheumatologe Prof. Hanno Steckel aus Berlin. Am Beispiel der virtuellen Patientin Annie macht er anschaulich deutlich, dass Knochen und Gelenke lebendig sind und ernährt werden müssen. Was sind die ersten Symptome von Arthrose und wie sollte man sich bei Schmerzen verhalten? Wie kann man vorbeugen? "rundum gesund: Arthrose" widmet sich den wichtigsten Fragen dazu. Zu sehen am Montag, 18. März, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Folge fünf: Themenschwerpunkt Arthrose



Wenn Arthrose sehr weit fortgeschritten ist, werden die Gelenke steif und jede Bewegung wird zur schmerzhaften Belastung. Oft benötigen Patienten dann künstliche Hüft- oder Kniegelenke - so wie Arthur Kiel. Seinen Job als Wachmann macht er inzwischen mithilfe eines E-Rollers. Seine Überzeugung: alles, nur nicht aufgeben. Heilbar ist Arthrose nicht, denn Knorpelgewebe wächst nicht nach. Aber es gibt Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern und die Einschränkungen im Alltag möglichst gering zu halten. Die Angebote sind breit gefächert. Eine ungewöhnliche Möglichkeit bietet die Schmerztherapie mit Blutegeln. Zu dieser Methode entschließt sich Ina Schulz.



