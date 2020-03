Pressemitteilung BoxID: 791283 (Südwestrundfunk)

Schule zu? "Planet Schule" ist für Schüler*innen da

Zugriffe auf die Onlineseiten des multimedialen Programms für Schüler*innen des SWR und WDR mehr als verfünffacht / Serveraufrüstung sichert Verfügbarkeit

Schule geschlossen? Lernen geht trotzdem! Das beweisen zum Beispiel die multimedialen Inhalte von "Planet Schule" (SWR/ WDR). Filme, Arbeitsblätter und Lernspiele für alle Schulfächer und Klassenstufen finden Nutzer*innen auf planet-schule.de. Darunter gibt es zum Beispiel Inhalte für Grundschulklassenstufen unter: planet-schule.de/x/grundschule Das öffentlich-rechtliche Bildungsangebot wird rege genutzt, seit dem Wochenende haben sich die Zugriffe mehr als verfünffacht. "Planet Schule" entsteht in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.



"Planet Schule im SWR Fernsehen, Filme auch zum kostenlosen Download

Im Zusammenhang mit den Schulschließungen hat der SWR "Planet Schule" (SWR/WDR) mit Inhalten speziell für Schüler*innen im Fernsehprogramm ausgeweitet. Seit 16. März strahlt das SWR Fernsehen zusätzlich montags bis freitags ausgewählte "Planet Schule"-Folgen von 10:45 bis 11:15 Uhr aus. Darunter zum Beispiel Filme mit Themen aus den Fachbereichen Erdkunde und Sachunterricht wie "2 durch Deutschland: Baden-Württemberg" (21.3.) oder "2 durch Deutschland: Rheinland-Pfalz" (27.3.) und "2 durch Deutschland: Saarland" (3.4.), aus der Medienerziehung wie "Tatort Film: Making-of Tatort HAL" am 25. März oder aus dem Bereich Biologie/Naturwissenschaft wie "total phänomenal: Tastsinn" (21.3.). Alle Filme stehen online kostenfrei zur Verfügung und zum Download auf planet-schule.de. Alle aktuell ausgestrahlten Sendungen gibt es auch in der ARDMediathek ardmediathek.de



Übersicht beispielhafter Multimediainhalte:



Schwerpunkt Grundschule



Sammlung für Grundschüler*innen

https://www.planet-schule.de/x/grundschule

Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, die für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind.



Spiel: "Elli Online"

https://www.planet-schule.de/x/ellipasswoerter

Interaktives Spiel zum Thema: "Sicher unterwegs im Internet".



Filme: "Elli Online"

https://www.planet-schule.de/x/ellifilm

Animationsfilme zum Leben im Internet mit Tipps, wie Kinder sich dort sicher bewegen.



Multimediaangebot "Hörspielbaukasten"

https://www.planet-schule.de/x/hoerspielbaukasten

Hörspiel - wie das "Kino im Kopf" entsteht, lässt sich mit dem Hörspielbaukasten selbst ausprobieren mit vielen Stimmen, Tönen und Geräuschen.



Schüler ab Klasse sechs

Schwerpunkt Medienkompetenz

https://www.planet-schule.de/x/medienkompetenz

Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien für einen sicheren und souveränen Umgang mit Medien.



Schwerpunkt Mittelalter

https://www.planet-schule.de/x/mittelalter

Filmische Entdeckungsreise: Experimente und spektakuläre 3D-Animationen lassen das Mittelalter lebendig werden.



Schwerpunkt Klimawandel

https://www.planet-schule.de/x/klima

Filme, Multimediaangebote und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien zum Thema Klimawandel. Welche Lösungsansätze gibt es und was kann jeder Einzelne tun?



Instrumente im Symphonieorchester

https://www.planet-schule.de/x/instrumente

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters erklären ihr Instrument.



Biene VR

https://www.planet-schule.de/x/honigbiene-vr

Mit Virtual Reality mitten hinein in die Welt der Bienen. Hier gibt es einen 360° Rundumblick und verschiedene Spielmöglichkeiten, um den Bienenstock und sein Innenleben zu erkunden.



Schüler ab Klasse acht

"Frage trifft Antwort"

https://www.planet-schule.de/x/fta

Jede Menge Wissen in kurzen Videos - kompakt und bunt. Zu jedem Video gibt es ein Quiz



"Kippelemente"

https://www.planet-schule.de/x/klimawandel

Das interaktive Angebot "Kippelemente" zeigt, wie Teile des globalen Klimasystems unumkehrbar "umkippen" können. Verschiedene Szenarien lassen sich austesten.



"Tatort Film"

https://www.planet-schule.de/x/tatort

Wie entsteht ein Tatort? Wer ist bei der Produktion wofür zuständig? Und mit welchen filmischen Gestaltungsmitteln wird gearbeitet? Spannende Einblicke hinter die Kulissen.



"Kanzlersimulator"

https://www.planet-schule.de/x/kanzlersimulator

Mit dem Kanzlersimulator selbst regieren? Komplexe Zusammenhänge vom Wahlversprechen bis zur Gesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis hin zu gelungenen TV-Auftritten werden in diesem interaktiven Spiel verständlich.



"Erster Weltkrieg"

https://www.planet-schule.de/x/ersterweltkrieg

"Kleine Schritte im großen Krieg" ist ein Spiel, das einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Erster Weltkrieg bietet. Die Spieler*innen müssen in verschiedenen Rollen Entscheidungen treffen. Der Spielverlauf regt zur Überprüfung der eigenen Wertmaßstäbe an.



Sendungen:

"Planet Schule", montags bis freitags 5:30 Uhr und 10:45 Uhr im SWR Fernsehen, 7:20 Uhr im WDR Fernsehen

