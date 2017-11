Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Tatort Parkplatz - mehr Unfälle trotz Einparkhilfe

Rund die Hälfte aller Unfälle passieren auf Parkplätzen. Neben Blechschäden werden zunehmend Passant(inn)en zum Teil schwer verletzt. Immer breitere Autos, immer schlechtere Sicht nach hinten erschweren das Einparken. Parkassistenzsysteme sollen Unfälle verhindern, doch sie halten nicht immer, was sie versprechen. Das zeigt eine Stichprobe von "Marktcheck".



Kaffeefahrt - miese Geschäfte mit neuer Masche

Sogenannte Kaffeefahrten versprechen einen Ausflug, Geschenke und ein Mittagessen. Sie sind bei Senior(inn)en beliebt. Doch mit völlig überteuerten Produkten werden diese von dreisten Veranstaltern abgezockt. Das wollen sich einige mutige Senior(inn)en nicht mehr gefallen lassen - sie lassen dubiose Verkäufer auffliegen. "Marktcheck" ist mit der Kamera dabei.



Glasreiniger im Test - welches Produkt macht streifenfrei sauber?

Glasreiniger versprechen Abhilfe bei Schlieren, milchigem Schleier und hartnäckigem Schmutz auf Fensterscheiben. Einfach aufsprühen, abwischen und schon sollen Fenster und Spiegel glänzen. Praktisch, aber wie gut funktioniert das wirklich? Welche Stoffe stecken im feinen Sprühnebel, der schnell mal eingeatmet wird? "Marktcheck" testet verschiedene Produkte.



Kostenfalle Handy - wie Mobilfunkanbieter trickreich Kasse machen

Seit 15. Juni 2017 entfallen innerhalb der Europäischen Union und weiteren Staaten die Roamingkosten. Seitdem soll man in diesen Ländern zu den gleichen Kosten wie in Deutschland telefonieren, chatten oder im Internet unterwegs sein können. Das klingt gut, doch in der Praxis gibt es einige Fallstricke, die dennoch zu hohen Kosten führen können. Ausgenommen von der neuen Regelung sind auch Satellitennetze in Flugzeugen oder auf Schiffen. "Marktcheck" klärt auf.



Lebensversicherung - eine Altersvorsorge am Abgrund

Jahrzehntelang galt eine Lebensversicherung als sichere und gut verzinste Altersvorsorge. Doch aufgrund der Niedrigzinsphase können viele Unternehmen die Zinsversprechen kaum mehr erwirtschaften. Nun haben große Versicherer wie Ergo und Generali angekündigt, ihre Lebensversicherungen an Investoren zu verkaufen. Einige kleinere Unternehmen haben dies bereits getan. Der Verbraucherschutz ist alarmiert, sieht zum Teil große Risiken auf die Kund(inn)en zukommen. Was bedeutet dieser Schritt konkret? Wie sollten Betroffene reagieren?



Gast im Studio - Barbara Sternberger-Frey, Finanzexpertin

Die "Marktcheck"-Finanzexpertin klärt Fragen rund um das Thema Lebens- und Rentenversicherung. So zum Beispiel: Warum kommen die Versicherungsunternehmen in Bedrängnis? Welche Risiken entstehen für Sparer(innen)? Wie kann man sich wehren? Für wen ist eine Kündigung wegen falscher Widerrufsbelehrungen ein Rettungsanker?



Tipp der Woche - Eier schälen

Tricks aus dem Internet versprechen einfaches Eierschälen. Welcher funktioniert? "Marktcheck" probiert es aus.



