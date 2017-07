Klassik live aus Koblenz beim ARD Radiofestival

Das ARD Radiofestival startet am Samstag, 15. Juli, sein Sommerabend-Programm. SWR2 und acht weitere Kulturradios präsentieren bis zum 9. September europäische Klassik-Festivals, Literatur, Gespräche und Audiokunst, u. a. aus Bayreuth, London, Salzburg und Paris. Aus Koblenz ist am 20. Juli ab 20 Uhr bundesweit ein Live-Konzert zu hören, wenn SWR Vokalensemble und SWR Symphonieorchester beim Festival RheinVokal auftreten. Der Südwestrundfunk (SWR) steuert insgesamt zehn Konzerte und Opern aus dem Südwesten bei.



Live vom Festival RheinVokal Koblenz



RheinVokal bringt jeden Sommer das mittlere Rheintal zum Klingen, oder besser: zum Singen, denn dieses Festival gehört ganz der Vokalmusik und der menschlichen Stimme. Das Konzert in der Basilika St. Kastor in Koblenz beginnt mit Werken von Olivier Messiaen, unter anderem „Louange à l’Eternité de Jésus“ aus dem „Quatuor pour la fin du temps“, bearbeitet für 17-stimmigen Chor a cappella. Im Zentrum des Konzerts steht dann das Requiem-Fragment (KV 626) von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit den 2005 entstandenen „Sieben Klangräumen“ des österreichischen Komponisten Georg Friedrich Haas erfährt Mozarts unvollendetes Werk eine zeitgenössische Ergänzung für gemischten Chor und Orchester. Der estnische Dirigent Risto Joost leitet das SWR Vokalensemble und das SWR Symphonieorchester.



Sendetermin in SWR2 und allen ARD-Kulturprogrammen:



Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr:



RheinVokal – Festival am Mittelrhein, mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart und dem SWR Symphonieorchester, Leitung: Risto Joost (Live-Übertragung aus der Kirche St. Kastor, Koblenz)



Als Live-Videostream auf www.SWRClassic.de



Weitere Informationen auf www.radiofestival.ARD.de

