"Karla und der Kameltreiber" im SWR Fernsehen

05.03.19

- 60-minütiger Dokumentarfilm über Leben und Liebe zwischen Sahara und Bodensee

- Ausstrahlung am 21. März 2019 um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen



Die deutsche Chemikerin Dr. Karla Ahansal aus Lindau am Bodensee hat in der marokkanischen Sahara eine neue Heimat gefunden. Ihr Mann Brahim ist ein ehemaliger Nomade und ein echter Wüstensohn. Seit die beiden vor elf Jahren geheiratet haben, ist das Leben von Karla Ahansal von starken Gegensätzen gepägt. Die 60-minütige Dokumentation "Karla und der Kameltreiber. Ein Leben zwischen Sahara und Bodensee" von Mouhcine El Ghomri zeigt diese Gegensätze ebenso wie den Alltag der Familie. Zu sehen am 21. März 2019 um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Ein Leben zwischen Sahara und Bodensee

Karla lernte ihren Mann vor über zwölf Jahren bei einer Tour in der Sahara kennen. Brahim war einer der Kameltreiber, der die Touristengruppe begleitete. Die beiden verliebten sich ineinander und Karla pendelte daraufhin zwischen Lindau und Südmarokko - bis sie und Brahim 2008 heirateten. Die beiden bekamen eine Tochter und gründeten eine Karawanserei am Rande der Sahara. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die Familie von den Wüstentouren, die sie für Touristen organisiert und durchführt.



In der Sahara angekommen

Karla ist in der Sahara angekommen und liebt ihr neues Leben. Dennoch verbringt sie weiterhin viel Zeit in Deutschland. Etwa drei Monate jährlich lebt sie mit ihrer inzwischen neunjährigen Tochter Zahra in Lindau am Bodensee. Dort arbeitet Karla als Heilpraktikerin und hat einen festen Patientenstamm. Das Geld braucht die Familie dringend für die Karawanserei. Den Rest des Jahres verbringt Karla in Marokko. Die kleine Zahra wächst mit zwei Kulturen und drei Sprachen auf: Deutsch, Arabisch und Tamazight (Berbersprache).



Wassermelonen in der Wüste

Seit Karla und Brahim ein Paar sind, ist Karlas Leben geprägt von starken Gegensätzen: Klima, Geografie, Kultur, Sprache und Lebensart der beiden Herkunftswelten könnten kaum unterschiedlicher sein. "Karla und der Kameltreiber" von Mouhcine El Ghomri zeigt den Alltag von Karla und ihrer Familie in seinen verschiedenen Facetten. Er taucht ein in ein ungewöhnliches Leben zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen. Der Dokumentarfilm begleitet das Paar und seine Tochter, das vor einer großen Herausforderung steht: Um die Familie finanziell besser absichern zu können, setzt Brahim auf die Landwirtschaft als zweites Standbein. Er baut Dattelpalmen und Wassermelonen an. Doch Wassermelonen in der Wüste - kann das gutgehen?



Der Film

"Karla und der Kameltreiber. Ein Leben zwischen Sahara und Bodensee" ist eine Produktion des SWR. Gedreht wurde ein Jahr lang in Lindau am Bodensee und in der Sahara in Marokko.



Sendetermin

Donnerstag, 21. März 2019, um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen.

