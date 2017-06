Ehe für alle - DASDING DJ für Deine Hochzeit

Die „Ehe für alle“ ist am Freitag (30. Juni 2017) Thema im Deutschen Bundestag. Ab heute ist sie bereits Thema bei DASDING: In der Programmaktion „Ehe für alle – DASDING DJ für Dich“ verlost Moderator Consi einen DASDING DJ für eine schwul-lesbische Hochzeitsparty. Die Gewinner werden am Freitag in der Consi-Show im Radio bekannt gegeben. Hörerinnen und Hörer können sich ab sofort per WhatsApp bewerben.



Alle können bald heiraten, wenn der Bundestag am Freitag dem Gesetzentwurf zur „Ehe für alle“ zustimmt, also auch Lesben und Schwule. DASDING Moderator Consi feiert das mit den Hörerinnen und Hörern. Consi, der selbst schwul ist, meldet sich ab sofort bis Freitag in jeder Sendung zu dem Thema: „Freitag kann sich auch für mich persönlich viel verändern. Umso toller, dass wir mit DASDING dabei sind.“ Finale ist dann am Freitagnachmittag (30. Juni) ab 13 Uhr in der „Consi Show“. Dort spielt Consi u. a. eine Stunde lang Musik von homosexuellen Künstlern und gibt die Gewinner bekannt, die dann ihre Hochzeit mit dem DASDING DJ feiern.



Bewerbungen für „Ehe für alle – DASDING DJ für Dich“: Namen und Regenbogenfahne per WhatsApp-Nachricht schicken an 0172 – 1010951.



Mehr Informationen zu DASDING gibt es unter www.DASDING.de/presse und www.SWR.de/kommunikation

