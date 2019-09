Pressemitteilung BoxID: 767857 (SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG)

Unter Tage... die Heimat des Salzquaders der BUGA 2019

Auf der BUGA 2019 in Heilbronn wurde erstmals ein Salzquader in der Größe 2x2x2m Kantenlänge mit einem Gewicht von rund von 20 Tonnen übertägig ausgestellt.



Ein Salzgarten auf einer Bundesgartenschau? Das ist schon einmal ziemlich ungewöhnlich, aber das Salz gehört zu unserer Region wie der Wein und wie die Blumen zur BUGA.



Viele staunende Gesichter – „Das ist tatsächlich Salz…?“, „Warum ist der so dunkel?“ und viele „Testschlotzer“, die direkt mit der Zunge oder mittels Finger den Salzgeschmack tatsächlich schmecken wollten. Viele, die den Salzquader über mehrere BUGA-Besuche in seiner Veränderung begleitet und beobachtet haben. Viele, die nun wissen wollen wie es „da unten“ denn so ist.



Alle, die nun noch mehr an der Entstehung von Salz, die Salzlagerstätte unter der Region Heilbronn und die untertägige Welt in einem Bergwerk interessiert sind, sollten nun schleunigst ins Besucherbergwerk nach Bad Friedrichshall kommen. Wir steuern auf unser Saisonende zu. Mit der BUGA 2019 schließen auch wir unsere Pforten – allerdings nur bis zur Wiedereröffnung am 01. Mai 2020.



Unter Tage kann neben einer tollen Medien- und Lichtinstallation natürlich allerlei Wissenswertes über Salz erfahren werden.



Eine der weltweit größten Salzabbau-Maschinen ihrer Art sind die im Heilbronner Steinsalzbergwerk eingesetzten Continuous Miner. Eines dieser Exemplare steht anschaulich präsentiert im Besucherbergwerk Bad Friedrichshall.



Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen: Die Erlebnisrutsche, eine Schausprengung und die Lasershow sind die Hauptattraktionen.



In unmittelbarer Nähe zum Schacht König Wilhelm II. liegt auch die Bergschänke. Seit der Nachkriegszeit dient die Bergschänke den Mitarbeitern des Salzbergwerks als Kantine und Versammlungsraum. Wandmalereien erinnern an die Arbeit im Bergbau früherer Jahre und verleihen der Räumlichkeit ein außergewöhnliches Ambiente. Darüber hinaus können Besucher vor oder nach ihrer Schachteinfahrt neben einem gutbürgerlichen Mittagessen auch Kaffee und Kuchen genießen.



Das Besucherbergwerk steuert auf sein Saisonende zu. Einfahrten gibt es noch bis zum 06. Oktober 2019 immer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen kontinuierlich alle paar Minuten von 09:30 bis 15:30 Uhr (letzte Einfahrt).



Weitere Informationen unter www.salzwelt.de.

