Die Südwestbank gehört zum 13. Mal in Folge zur „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“. Das Fachmagazin Elite Report und das Handelsblatt zeichneten die Bank am 25. November in einer virtuellen Preisverleihung via Livestream aus dem Handelsblattstudio in Düsseldorf aus. Als einziges Geldinstitut in Baden-Württemberg erreichte die Südwestbank auch in coronabedingten Krisenzeiten die Bestnote „summa cum laude“. Mit einer Gesamtpunktzahl von 686 steht sie wieder an der Spitze der Vermögensverwalter-Pyramide.



Auch im Corona-Jahr 2020 stellte die Jury des Fachmagazins Elite Report gemeinsam mit dem Handelsblatt ein Ranking der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum auf. Die Stuttgarter Südwestbank gehört zu den 41 empfehlenswerten Adressen in Deutschland. In ihrem Testurteil lobten die Jurymitglieder besonders die unabhängige Produktauswahl, denn „die Bank sei einzig dem Mandanten verpflichtet.“ Neben der klassischen Vermögensverwaltung warte sie mit Expertenwissen im Bereich Stiftungsbetreuung auf. Aber auch Unternehmensnachfolge, Testamentsvollstreckung und Nachhaltigkeitsthemen gehörten zum umfangreichen Repertoire der Südwestbank, so das Urteil.



Vorstandsmitglied Jochen Sautter, der das Asset Management und das Private Banking der Südwestbank verantwortet, freut sich über diese Bestätigung: „Die 13. Auszeichnung in Folge macht deutlich, dass wir mit unserer Beratung, die sich auf das individuelle Kundeninteresse fokussiert, alles richtig machen.“ Gerade angesichts der Unsicherheiten auf den Finanzmärkten durch die Corona-Pandemie benötigen Kunden mehr denn je eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögenverwalter. „In dieser Ausnahmesituation ist es noch wichtiger, durch weitsichtige Entscheidungen das Vertrauen der Kunden zu sichern. Die Auszeichnung zeigt, dass uns dies auch 2020 gelungen ist“, so Sautter.

(lifePR) (